НБУ нашел подозрительные детали в задержании своего сотрудника за взятку

Национальный банк Украины (НБУ) считает подозрительным факт задержания директора департамента платежных систем Сергея Шацкого, которого обывиняют в получении взятки в 25 тыс. долларов.

Как сообщает пресс-служба НБУ, арест Шацкого состоялся по месту его жительства ночью, а не на месте совершения преступления. "Проходил обыск, а не задержание на взятке". – отмечают в НБУ, подчеркивая, что непосредственного факта получения неправомерной выгоды также не было.

Сообщников Шацкого, по данным НБУ, также не было в помещении во время задержания. Кроме того, НБУ сообщил, что в обвинении упомянута сумма, которая гораздо больше той, что была выявлена во время обыска.

В НБУ назвали еще одно подзрительное обстоятельство: "Лицо, которое заявило, что за регистрацию платежной системы заплатило взятку, ранее представляло компанию, у которой НБУ отозвал лицензию".

В то же время Нацбанк напомнил, что готов всесторонне содействовать следствию и надеется на непредвзятое расследование.

Напомним, ранее суд выбрал Сергею Шацкому, которого задержали за взятку в 25 тыс. гривен, меру пресечения в виде содержания под стражей.

В ГПУ отметили, что подозреваемый разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение через посредников от некого бизнесмена крупной суммы за регистрацию в Нацбанке внутригосударственной платежной системы "Платисервис". Одним из сообщников вымогателя оказался гражданин Республики Азербайджан.

Задержанному представителю НБУ сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а его сообщникам по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины.