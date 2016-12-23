Недостатки скальпинг стратегий на рынке Форекс

Главная цель каждого трейдера – достичь стабильного и высокого дохода. И для того, чтобы добиться желанного результата, вам придется в первую очередь подобрать подходящую стратегию. Как показывает практика, большинству трейдеров по стилю торговли отлично подходит стратегия скальпинга, которую мы и предлагаем рассмотреть на предмет имеющихся недостатков.

Итак, скальпинг несмотря на свое широкое распространение на валютном рынке, считается достаточно спорной торговой стратегией. В то время как для одних трейдеров такой метод торговли становится залогом хорошей прибыли и успеха, для других он кажется очередной ловушкой, в которую уходят их кровно заработанные деньги. Но здесь важно учитывать очень важную особенность – при работе со скальпинг стратегиями, нужна высокая ликвидность и волатильность рынка, а брокер должен обеспечивать безупречное качество связи с серверами.

Недостатки скальпинг стратегии

Главным минусом стратегии скальпинга является ее краткосрочность. То есть вы не сможете получать доходы по этой методике торговли длительное время, поскольку в этом случае придется все время проводить за монитором компьютера в сильнейшем напряжении. Вряд ли кто-либо готов перенести подобный стресс, находя при этом каждый раз достойный выход из очередной сложной ситуации, требующей рационального и быстрого решения.

Еще один минус кроется в близком расположении стоп-лоссов, что даже при небольшой волатильности рынка зачастую приносит трейдеру ощутимые затраты. Недостаток стратегии скрывается в том, что вам проще избежать неточности, если определить дневной тренд, а не общее направления движения рыночной стоимости валюты.

Ну и не стоит терять из виду общую нелюбовь к данной стратегии брокеров. Последние достаточно негативно относятся к брокерам, которые совершают каждый день по несколько десятков и даже сотен операций, ведь это существенно повышает нагрузку на их серверы при довольно малой отдаче.

Для новичков, которые начинают осваивать demo trading и выбравших скальпинг своей основной стратегией, важно для начала набраться опыта в торговле, поскольку без него потеря баланса выглядит вполне реальной перспективой. Впрочем, даже опытные игроки должны несколько раз подумать, прежде чем подвергать инвестиции высокому риску, ведь прибыль в этом случае они получают относительно небольшую. Конечно, все зависит от суммы средств на депозите, но в большинстве случаев доходность составляет 1-2$. Стоит ли такая доходность затраченного времени и сил – решать вам.

В завершении хотелось бы напомнить про ограничения, при которых метод скальпинга применять не стоит во избежание больших убытков. К ним относится излишне спокойный рынок и резкий, при котором появляются непредвиденные обстоятельства экономического характера и публикуются важные новости.