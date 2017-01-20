Недвижимость, золотые слитки или депозиты: где эффективнее держать деньги во время кризиса (видео)
События на ТК Украина
Лучший заработок на сбережениях – недвижимость, говорят финансисты
Сохранить и приумножить. Чтобы спасти гривны от обесценивания, украинцы покупают доллары, золотые слитки и недвижимость, если есть возможность.
Еще недавно украинцы предпочитали хранить деньги дома – под матрасом или подушкой. Сейчас кладут накопленное на депозиты. Кто может – покупает недвижимость.
Многие и сейчас считают – домашняя заначка – лучше.
"Сейчас вот такое с банками творится! Наверное, дома лучше их хранить", – говорит Наталья, пенсионерка.
Не стоит – парируют эксперты. Деньги могут украсть. Потому лучше, мол, нести их в банк.
Не только сохранить деньги, а и приумножить. В этом – вся "прелесть" депозита, считают эксперты. Но советуют – не соблазняться заоблачной ставкой. И сомневаться в банке, который предложит больше, чем 20 процентов.
Один вклад – не больше двухсот тысяч гривен. На случай, если банк лопнет, Фонд гарантирования вкладов – выплатит именно эту сумму. Несколько маленьких вкладов – лучше, чем один большой.
"Если говорить о депозите, имеет смысл его разделять. Часть размещать в гривне, и какую-то часть размещать в валютных депозитах", – рекомендует Александр Параший, финансовый аналитик.
Заработать порой удается и на валютных качелях, говорят эксперты. И советуют купить доллары.
Но пока в обменниках пусто. Как ни странно, аншлаг появляется, когда зеленый дорожает – рассказывает кассир.
"У кого есть запасы валютные – они сдают. А те, кто понимает, что а вдруг там подрастет и я не успею купить – идут и покупают", – отметила кассир.
Но лучший заработок на сбережениях – недвижимость, говорят финансисты. Лариса – как раз присматривает квартиру. Будет жилплощадь дочке.
"Может, она когда-то и будет дешеветь. Но я такого не помню, чтобы она дешевела", – сказала Лариса.
Квартира в новострое стоит почти 15 тысяч долларов. Как никогда дешево, говорят риелторы. Но это пока.
"Стоимость однокомнатной квартиры не должна быть ниже 35 тысяч долларов. Когда у нас экономика стабилизируется – оно рано или поздно настанет – соответственно стоимость недвижимости начнет повышаться", – уточняет Виктор Несин, президент Союза специалистов по недвижимому имуществу.
Выгодная инвестиция и золото. Не украшения – банковские слитки. Но их не стоит продавать раньше, чем через пять лет, говорят банкиры.
"За последние 10 лет золото выросло в разы в своей цене, но если посмотреть за последний год, то оно как росло, так и падало. Росло, падало", – сказал Владимир Мудрый, член правления банка.
Будут деньги – будет и где хранить. И что купить, считают украинцы.
Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
Вы сейчас просматриваете новость "Недвижимость, золотые слитки или депозиты: где эффективнее держать деньги во время кризиса (видео)". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии