Недвижимость, золотые слитки или депозиты: где эффективнее держать деньги во время кризиса (видео)

Сохранить и приумножить. Чтобы спасти гривны от обесценивания, украинцы покупают доллары, золотые слитки и недвижимость, если есть возможность.

Еще недавно украинцы предпочитали хранить деньги дома – под матрасом или подушкой. Сейчас кладут накопленное на депозиты. Кто может – покупает недвижимость.

Многие и сейчас считают – домашняя заначка – лучше.

"Сейчас вот такое с банками творится! Наверное, дома лучше их хранить", – говорит Наталья, пенсионерка.

Не стоит – парируют эксперты. Деньги могут украсть. Потому лучше, мол, нести их в банк.

Не только сохранить деньги, а и приумножить. В этом – вся "прелесть" депозита, считают эксперты. Но советуют – не соблазняться заоблачной ставкой. И сомневаться в банке, который предложит больше, чем 20 процентов.

Один вклад – не больше двухсот тысяч гривен. На случай, если банк лопнет, Фонд гарантирования вкладов – выплатит именно эту сумму. Несколько маленьких вкладов – лучше, чем один большой.

"Если говорить о депозите, имеет смысл его разделять. Часть размещать в гривне, и какую-то часть размещать в валютных депозитах", – рекомендует Александр Параший, финансовый аналитик.

Заработать порой удается и на валютных качелях, говорят эксперты. И советуют купить доллары.

Но пока в обменниках пусто. Как ни странно, аншлаг появляется, когда зеленый дорожает – рассказывает кассир.

"У кого есть запасы валютные – они сдают. А те, кто понимает, что а вдруг там подрастет и я не успею купить – идут и покупают", – отметила кассир.

Но лучший заработок на сбережениях – недвижимость, говорят финансисты. Лариса – как раз присматривает квартиру. Будет жилплощадь дочке.

"Может, она когда-то и будет дешеветь. Но я такого не помню, чтобы она дешевела", – сказала Лариса.

Квартира в новострое стоит почти 15 тысяч долларов. Как никогда дешево, говорят риелторы. Но это пока.

"Стоимость однокомнатной квартиры не должна быть ниже 35 тысяч долларов. Когда у нас экономика стабилизируется – оно рано или поздно настанет – соответственно стоимость недвижимости начнет повышаться", – уточняет Виктор Несин, президент Союза специалистов по недвижимому имуществу.

Выгодная инвестиция и золото. Не украшения – банковские слитки. Но их не стоит продавать раньше, чем через пять лет, говорят банкиры.

"За последние 10 лет золото выросло в разы в своей цене, но если посмотреть за последний год, то оно как росло, так и падало. Росло, падало", – сказал Владимир Мудрый, член правления банка.

Будут деньги – будет и где хранить. И что купить, считают украинцы.

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