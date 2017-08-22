Нефедов: Альтернативы приватизации в Украине нет

Сегодня, 11:43

В госсобственности должны остаться лишь немногие из госпредприятий, уверен чиновник

Максим Нефедов. Фото: архив
Максим Нефедов. Фото: архив

В Украине на данный момент не существует альтернативы приватизации убыточных государственных предприятий. Об этом заявил замминистра экономразвития Украины Максим Нефедов.

"Альтернативы приватизации убыточных предприятий нет. Государство должно сосредоточиться на тех немногих предприятиях, которые важны для выполнения государственнических функций, например в сфере энергетической безопасности, обороны страны и т.д.", – сказал Нефедов.

Напомним, ранее он перечислил самые прибыльные госпредприятия в Украине. При этом он отметил, что  государство не может достойно конкурировать с частным бизнесом, а потому приватизация совершенно необходима..
приватизация, госпредприятия, момент

Вы сейчас просматриваете новость "Нефедов: Альтернативы приватизации в Украине нет". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дарья Нинько

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Приватизация облэнерго не приведет к повышению тарифов

После приватизации тарифы повышаться не будут – нардеп

19 Августа, 13:05

Политик отметил, что в ближайшее время можно ожидать повышения качества услуг, но не роста цен

Экономика

За приватизацию нескольких облэнерго Украина уже получила около 1,4 млрд грн. Фото: из открытых источников

Государство получило справедливую сумму за приватизацию облэнерго – Гусак

19 Августа, 12:20

Нардеп подчеркнул, что цену на предприятия определил рынок

Экономика

Владимир Гусак. Фото: из открытых источников

Приватизация энергокомпаний выгодна Украине – депутат Гусак

19 Августа, 11:56

От приватизации лишь трех предприятий госбюджет получил почти 1,5 млрд грн

Бизнес

Компания из Группы СКМ купила акции "ДТЭК Западэнерго" и "Киевэнерго"

18 Августа, 20:50

На торги было выставлено по 25% ценных бумаг энергокомпаний

Бизнес

Александр Паращий. Фото: AgroPortal

Приватизация "Западэнерго" вызвала интерес у инвесторов

18 Августа, 16:54

Аналитик объяснил, почему акции компании стали привлекательными для бизнеса

Бизнес

Владимир Гройсман. Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Приватизация позволит Украине избежать миллиардных убытков - Гройсман

17 Августа, 08:06

Премьер уверен, что передача государственных акций в частные руки очень важна для экономики страны

Бизнес

Еще 25% акций "Донецкоблэнерго" переходят к ДТЭК. Фото: архив

В Украине началась приватизация энергокомпаний

16 Августа, 12:45

Четверть акций "Донецкоблэнерго" продали по стартовой цене

Экономика

Государство хочет избавиться от всех нестратегических активов. Фото: Wikimedia

Для приватизации студии Довженко нужно изменить законы

14 Августа, 14:35

В Минэкономики пояснили, что будут делать с киностудией в долгосрочной перспективе

Экономика

Фото: spfu.gov.ua

Украине нужно срочно продать пакеты облэнерго - Независимый профсоюз энергетиков

11 Августа, 19:32

Погорелов отметил, что на теме профсоюзов сегодня многие паразитируют и отрабатывают политические заказы

США

Момент страшного удара молнии в жилой дом сняли на видео

8 Августа, 18:15

Очевидец снял момент попадания молнии в соседний жилой дом

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования