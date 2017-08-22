Нефедов: Альтернативы приватизации в Украине нет

В госсобственности должны остаться лишь немногие из госпредприятий, уверен чиновник

В Украине на данный момент не существует альтернативы приватизации убыточных государственных предприятий. Об этом заявил замминистра экономразвития Украины Максим Нефедов.

"Альтернативы приватизации убыточных предприятий нет. Государство должно сосредоточиться на тех немногих предприятиях, которые важны для выполнения государственнических функций, например в сфере энергетической безопасности, обороны страны и т.д.", – сказал Нефедов.

Напомним, ранее он перечислил самые прибыльные госпредприятия в Украине. При этом он отметил, что государство не может достойно конкурировать с частным бизнесом, а потому приватизация совершенно необходима..