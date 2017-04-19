Непогода и снег в Украине "убьют" 30% урожая абрикосов, вишен и груш

Сегодня, 14:30

Больше всего плодовые растения пострадают на западе и севере страны

Цветущие фруктовые деревья засыпало снегом. Фото: Instagram
Цветущие фруктовые деревья засыпало снегом. Фото: Instagram

Украинский гидрометцентр прогнозирует потерю 30% урожая плодовых из-за резкого снижения температуры в Украине. Об этом сообщила руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко.

"Наиболее неблагоприятные погодные условия для плодовых. В этом году раннее массовое цветение абрикоса, ранних сортов вишен, груш, началось практически по всей территории Украины и интенсивные заморозки, снижение температуры до -1...-4 градусов повредили плодовые. Потери составят 30% – однозначно. Плодовые цветущие, больше всего пострадают в западных и северных областях", – сообщила Адаменко.

По ее словам, озимым культурам ничего не угрожает, наоборот, осадки пополнили запасы влаги.

"Со значительной долей вероятности можно говорить, что урожай озимых культур будет хорошим", – заявила Адаменко.

Она отметила, что возможны некоторые повреждения в ранних яровых зерновых, но они не будут значительными, учитывая устойчивость этих культур до заморозков.

"Что касается ранних посевов подсолнечника, кукурузы, их посеяли мало, восхождений еще нет, повреждений также не будет", – добавила руководитель агрометеорологического отдела.

Напомним, из-за арктического циклона в некоторые регионы Украины вернулась зима. Так, ХарьковскуюЗапорожскую, Днепропетровскую области, а также Крым замело снегом.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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