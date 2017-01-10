Новогодние праздники принесли новый скачок доллара: какие прогнозы экспертов (видео)
События на ТК Украина
Нацбанк обещает валютную стабильность. Уверяет – нехватки валюты нет
Гривна на каникулах. За десять дней января национальная валюта подешевела на 50 копеек. В обменниках за один доллар просят 28 гривен. Евро – продают почти по 3.
Двадцать восемь гривен в среднем просят сегодня за доллар в столичных обменниках. Евро – на полторы гривны дороже.
Приблизительно такой же курс в Черкассах. А в Ивано-Франковске доллары дороже 28. Хотя, признаются продавцы, большого спроса нет, пик был перед Новым годом.
Эксперты посчитали – за праздники гривна подешевела почти на 50 копеек. Одна из основных причин – нехватка валюты на рынке, и докапитализация Приватбанка.
"В пятницу прошлую, когда надо было тогда выбрасывать имеющееся на руках у Национального банка доллары, для того, чтобы сгладить колебания, они этого шага не предприняли. И мы видели с вами девальвацию на прошлой неделе", – говорит Олег Устенко, экономист.
Но украинцев курсовые колебания – не пугают.
- Нет, не покупал еще.
-Нет, я не буду пока ждать снижения курса.
Но и дорожать американская валюта тоже не будет, говорят экономисты.
"Мой прогноз на конец этого года уже около 29 гривен за доллар. То есть сначала 27, середина года 28 и конец – может быть 29", – сказал Александр Савченко, экономист.
Нацбанк тоже обещает валютную стабильность. Уверяет – нехватки валюты нет. Например, сегодня на аукционе из ста миллионов долларов банки купили половину. Регулятор зафиксировал курс на межбанке на уровне 27 гривен и 22 копеек. Уверяет – оснований для девальвации гривны нет. Говорили об этом еще во время работы над бюджетом.
"В бюджете заложен достаточно реалистичный курс. Важных экономических предпосылок, как внешних, так и внутренних, для дальнейшего обесценивания национальной денежной единицы в настоящее время нет", – сообщил Богдан Данилишин, председатель Совета Национального банка Украины.
Но у такой валютной стабильности тоже есть условия – сотрудничество с МВФ и реформы.
Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
Вы сейчас просматриваете новость "Новогодние праздники принесли новый скачок доллара: какие прогнозы экспертов (видео)". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии