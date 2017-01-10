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Новогодние праздники принесли новый скачок доллара: какие прогнозы экспертов (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7870/24_main.1484072123.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/24_tn.1484072123.jpg Экономика Нацбанк обещает валютную стабильность. Уверяет – нехватки валюты нет

Новогодние праздники принесли новый скачок доллара: какие прогнозы экспертов (видео)

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Сегодня, 20:14

Нацбанк обещает валютную стабильность. Уверяет – нехватки валюты нет


Гривна на каникулах. За десять дней января национальная валюта подешевела на 50 копеек. В обменниках за один доллар просят 28 гривен. Евро – продают почти по 3.

Двадцать восемь гривен в среднем просят сегодня за доллар в столичных обменниках. Евро – на полторы гривны дороже.

Приблизительно такой же курс в Черкассах. А в Ивано-Франковске доллары дороже 28. Хотя, признаются продавцы, большого спроса нет, пик был перед Новым годом.

Эксперты посчитали – за праздники гривна подешевела почти на 50 копеек. Одна из основных причин – нехватка валюты на рынке, и  докапитализация Приватбанка.

"В пятницу прошлую, когда надо было тогда выбрасывать имеющееся на руках у Национального банка доллары, для того, чтобы сгладить колебания, они этого шага не предприняли. И мы видели с вами девальвацию на прошлой неделе", – говорит Олег Устенко, экономист.

Но украинцев курсовые колебания – не пугают.

- Нет, не покупал еще.

-Нет, я не буду пока ждать снижения курса.

Но и дорожать американская валюта тоже не будет, говорят экономисты.

"Мой прогноз на конец этого года уже около 29 гривен за доллар. То есть сначала 27, середина года 28 и конец – может быть 29", – сказал Александр Савченко, экономист.

Нацбанк тоже обещает валютную стабильность. Уверяет – нехватки валюты нет. Например, сегодня на аукционе из ста миллионов долларов банки купили половину. Регулятор зафиксировал курс на межбанке на уровне 27 гривен и 22 копеек. Уверяет – оснований для девальвации гривны нет. Говорили об этом еще во время работы над бюджетом.

"В бюджете заложен достаточно реалистичный курс. Важных экономических предпосылок, как внешних, так и внутренних, для дальнейшего обесценивания национальной денежной единицы в настоящее время нет", – сообщил Богдан Данилишин, председатель Совета Национального банка Украины.

Но у такой валютной стабильности тоже есть условия – сотрудничество с МВФ и реформы.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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