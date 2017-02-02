Новый глава ПриватБанка раскрыл амбициозные планы на будущее

Новое правлениее национализированного ПриватБанка разработало стратегию развития финучреждения. Об этои рассказал на пресс-конференции глава правления "Привата", экс-министр финансов Украины Александр Шлапак.

"Мы видим эту стратегию развития как уникальный сберегательный банк нашего государства, как лучший государственный банк Украины. Мы планируем работать в основном с физическими лицами, физическими лицами-предпринимателями, малым и средним бизнесом", – сказал Шлапак.

"Одна из главных задач, которую ставит перед собой банк – обучение клиентов... Мы бы хотели, чтобы наши клиенты владели нашими же технологиями наравне с нами", – считает Шлапак.

По его словам, ПриватБанк пока не планирует работать над крупными проектами, однако если правительство будет вносить какие-то предложения, то они будут рассмотрены.

Шлапак подчеркнул, что после того, как "Приват" сформировал резервы, убытки прошлых периодов составляют 135 млрд гривен, поэтому сейчас главная задача – закончить 2017 год уже с прибылью, а впоследствии начать создавать положительную динамику развития.

Кроме того, ПриватБанк в конце января погасил более 2,3 млрд гривен рефинансирования НБУ. Полностью рассчитаться по кредитам НБУ в банке планируют до конца 2018 года.

По словам главы правления, ПриватБанк сможет добавить более 11 млрд гривен пассивной базы по физлицами, а также собрать пассивы за счет зарплатных проектов. По словам Шлапака, в планах банка увеличить количество зарплатных проектов с 60% до 75%.

По программе кредитования ПриватБанк намерен нарастить портфель примерно на 10 млрд грн, 5 млрд грн из которых – для малого и среднего бизнеса.

"Одна из главных задач, которую ставит перед собой банк – обучение клиентов... Мы бы хотели, чтобы наши клиенты владели нашими же технологиями наравне с нами", – сказал Шлапак.

Кроме того, в будущем правление банка намерено развивать технологии и внедрять новые сервисы. Также ПриватБанк планирует расширять сеть терминалов и точек, открыть 60 новых отделений и переместить 100 старых, а также создать один миллион рабочих мест по программе "Страна успешного бизнеса". На данный момент создано уже порядка 300 тысяч рабочих мест, отметил Шлапак.

Еще одним из направлений работы банка станет активизация работы с бюджетными и местными программами.

Как известно, руководство ПриватБанка сменилось в декабре 2016 года вследствие национализации финучреждения. Принятое решение в НБУ и Кабмине объяснили необходимостью, поскольку банк находился в сложном положении – в частности из-за высокой доли кредитов, выданных связанным лицам. В свою очередь, экс-владелец банка Игорь Коломойский считает, что ПриватБанк стал жертвой произвола.