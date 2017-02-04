"Нужно повышать пенсионный возраст": эксперт о будущем украинцах на заслуженном отдыхе

Сегодня, 05:49

Эксперт поясняет: если увеличить пенсионный возраст, количество пенсионеров сократится на один миллион 

Эксперт уверена: в Украине необходимо повышать пенсионный возраст. Фото: архив
Эксперт уверена: в Украине необходимо повышать пенсионный возраст. Фото: архив

В Европейском союзе средний возраст выхода на пенсию достиг 65 лет. Более того, Еврокомиссия рекомендовала повышать пенсионный возраст до 70 лет. Немцы уже сейчас выходят на заслуженный отдых в 67 лет. Из всех европейских стран раньше всех пенсионный возраст наступает у украинцев – в 60 лет. В Беларуси, по решению президента Александра Лукашенко, пенсионный возраст повысили на пять лет. На днях министр социальной политики Андрей Рева в своем комментарии одному из интернет-изданий заявил: МВФ настаивает на повышение пенсионного возраста. Старший научный сотрудник института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко уверена: в Украине необходимо повысить пенсионный возраст.

"Нужно повышать пенсионный возраст. Это делается не для тех людей, кто сейчас уже на пенсии, и даже не для тех, кто сейчас в предпенсионном возрасте. Решение можно принять сегодня, а начать повышение позже. Можно наметить какое-то поколение – скажем, те, которые родились в 90-х годах, начале 2000-х, и назначить им уже более высокий пенсионный возраст. Эти поколения самые малочисленные, пока они будут формировать рабочую силу, нагрузка на пенсионную систему будет зашкаливать. Если не повышать им пенсионный возраст, придется повышать налоги и ставки ЕСВ. Когда эти малочисленные поколения будут выходить на пенсию, (это как раз будет конец 2050-х годов), будет небольшое ослабление напряженности, и можно будет платить им более щедрые пенсии", – уверена эксперт.

Как рассказывает ученая, согласно международным нормам, в любой стране, независимо от демографической ситуации, пенсионный возраст можно поднимать до 65 лет. Это позволит сократить количество пенсионеров на один миллион человек, кроме этого, вырастет и количество работающих.
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Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

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