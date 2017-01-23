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ОПЕК не боится засилья сланцевой нефти из США http://www.segodnya.ua/img/article/7907/31_main.1481014957.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/31_tn.1481014957.jpg Экономика Экспортеры черного золота заметили, что спрос растет параллельно добыче

ОПЕК не боится засилья сланцевой нефти из США

Сегодня, 09:43

Экспортеры черного золота заметили, что спрос растет параллельно добыче

Часть сланцевых месторождений рентабельна при текущем уровне цен. Фото: AFP
Часть сланцевых месторождений рентабельна при текущем уровне цен. Фото: AFP

Производители нефти не опасаются роста нефтедобычи в США в результате роста цен на нефть, ведь растет и спрос, сообщил министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук.

Министр отметил, что уровень добычи сланцевой нефти в США будет зависеть от ее стоимости.

Так, часть месторождений рентабельна при текущем уровне цен, а часть – нет.

Сегодня фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли в цене до 55,5 доллара за баррель, передает Bloomberg.  Уартовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 53,2 доллара за баррель.

Как сообщалось, ОПЕК пересмотрела прогноз добычи нефти в США.

В первом вышедшем после договоренностей стран ОПЕК и не-ОПЕК прогноз показывает, что вместо предполагавшегося месяц назад прогнозе снижения на 150 тыс. б/с, добыча нефти в США в 2017 году вырастет на 80 тыс. б/с – до 13,7 млн б/с.
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