Ощадбанк выиграл суд против Сбербанка России

Сегодня, 21:02

Хозяйственный суд Киева запретил банку использовать торговую марку "Сбербанк"

Банк может подать апелляцию на решение суда. Фото: MMGP
Банк может подать апелляцию на решение суда. Фото: MMGP

Хозяйственный суд Киева признал недействительными 10 торговых марок украинской "дочки" Сбербанка России и запретил банку использовать торговую марку "Сбербанк", сообщил Ощадбанк в пресс-релизе во вторник.

"Сегодня, 18 апреля 2017 года, Хозяйственный суд Киева вынес решение, согласно которому признаны недействительными десять торговых марок Сбербанка, последний лишен доменного имени sberbank.ua, удовлетворено требование о запрете использовать торговую марку "Сбербанк", говорится в сообщении.

Как сообщалось, Ощадбанк 15 января 2016 года подал в суд иск о защите своей торговой марки "Сбербанк", единственным законным владельцем которой на территории Украины является Ощадбанк на основании свидетельства от 10 сентября 2007 года.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе украинской "дочки" Сбербанка России, банк может подать апелляцию на решение суда.

"Данное решение суда не вступило в силу. ПАО "Сбербанк" имеет право подать апелляционную жалобу в предусмотренный законодательством срок, что является основанием пересмотра упомянутого решения судом высшей инстанции", – сказал представитель пресс-службы.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал 2-е место (210,099 млрд грн) среди 93 действовавших в стране банков.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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