Особенности охоты за бизнес-грантами

Когда начинающие предприниматели думают о запуске небольшого ресторанчика, фермы или ателье, то на старте зачастую сталкиваются с ключевой проблемой: где взять деньги? А ведь в Украине действует немало структур, которые предоставляют кредиты и гранты для открытия или развития своего дела. Например, такие программы проводят международные организации наподобие ПРООН, USAID, Мировой банк. Как воспользоваться этими возможностями бизнесменам-новичкам, расскажет экономист Иван Никитченко.

ДОКУМЕНТЫ. Основным документом не только для подачи на получение гранта, но и для ведения бизнеса в целом, является бизнес-план. "Он должен быть написан понятно. Изначально — с расчетом на себя: владелец должен четко уяснить свои цели, методы их достижения и временные рамки, достаточные для реализации проекта. Но очень важно при подготовке учитывать и сторонних читателей — будь то работник фонда, организации или банка: ведь они также будут читать бизнес-план. Поэтому все расчеты и описания должны быть понятны сразу и не требовать дополнительных разъяснений", — советует Никитченко.

В таком бизнес-плане необходима справочная информация: чем занимается компания, структура компании, основная команда, ситуация на рынке, на котором предстоит работать; описание, чем фирма выгодно отличается от других; цели деятельности на грядущие три-пять лет, итоговый ожидаемый результат. "Все это поможет обосновать перспективы выживаемости нового проекта в условиях кризиса", — считает Никитченко.

ЦЕЛИ. Во время подачи заявки предприниматель должен указать, зачем необходимо финансирование и куда оно будет потрачено. "Фонды не любят, когда деньги планируют тратить, например, на маркетинг. Предпочтительнее ставить в заявке такие цели, как повышение квалификации руководства и сотрудников. Это может быть привлечение внешних консультантов или управленцев, организация семинаров и программ обучения. Интересны для фондов и различные общественно-полезные инициативы — когда речь идет о решении проблем социально незащищенных слоев населения или внедрении энергосберегающих технологий", — уточняет Никитченко.

ВЕКТОР. Предприниматели должны внимательно отнестись к выбору фонда: "Организация, в которую вы обращаетесь, должна специализироваться на конкретных программах. То есть, если фонд заявляет, что поддерживает инициативы для переселенцев — не стоит к нему обращаться за грантом на замену устаревшего энергонеэффективного оборудования", — считает Иван Никитченко. Также нужно помнить: если необходимо подавать заявку на английском, то лучше перевести на иностранный язык все расчеты. "И прикрепить к анкете все требуемые документы (их перечень можно посмотреть на сайте конкретной организации), иначе заявку попросту не рассмотрят", — говорит экономист.