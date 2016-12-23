Остаться без работы: эксперт рассказал, какие популярные профессии исчезнут в Украине

По мнению представителя кадрового портала work.ua, под угрозой безработицы находятся представители двух самых популярных в Украине профессий

В Украине, как говорят hr-эксперты, традиционно самые популярные профессии находятся в сфере продаж. Также в пятерку самых востребованных профессий попали водители и бухгалтера, которые, по мнению директора по развитию Work.ua Сергея Марченко, вскоре могут вовсе остаться без работы.

Среди наиболее востребованных профессий в Украине по прежнему первенство занимают менеджеры по продажам. "Сейчас на нашем сайте для них открыто почти 7 тысяч актуальных вакансий. На втором, с показателем 5,8 тысяч вакансий продавцы-консультанты, замыкают тройку лидеров водители. Для них сейчас есть 2,8 тысяч рабочих мест", – отмечает эксперт.

При этом, в ближайшем времени, отмечает эксперт, из списка популярных профессий могут пропасть водители и бухгалтера.

"В США уже в пяти штатах есть законы о беспилотных автомобилях и, возможно, через 5-10 лет транспортным компаниям водители будут больше не нужны", – поясняет Сергей Марченко. Также в результате автоматизации вскоре сложнее будет найти работу и бухгалтерам.

При этом эксперт отмечает: количество вакансий для украинцев постепенно растет. В 2016 году количество вакансий относительно аналогичных периодов прошлого года выросло на 62%. Активнее всего рост прослеживался во втором квартале, а пик пришелся на июнь – 101% роста в сравнении с июнем 2015-го.