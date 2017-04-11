Пасхальная корзина подорожала на 20%

Минимальный набор продуктов для пасхального стола — к ним, напомним, по церковным канонам относятся кулич, крашеные яйца и печеное мясо (спиртное, в том числе хрестоматийный кагор, церковь на Пасху не приветствует, хотя и не запрещает) — подорожал в этом году на 20%. Таковы результаты исследований, сделанных для "Сегодня" Украинской аграрной конфедерацией. "Пасхальная инфляция" оказалась в 1,33 раза больше, чем инфляция за год (в среднем 15%). То есть теперь домашний кулич на 2 кг обойдется в 80 грн (+14 грн), а вся корзинка — в 150 грн (+24 грн). Кстати, "пасочки" такого же веса и качества, но фабричные, торговые сети уже предлагают по 200 грн/кг и более, хотя год назад было максимум 120.

ЭКСПЕРТЫ. Главным фактором роста цены кулича стала молочка. "Выше среднего уровня подорожали все продукты, которые используются в приготовлении выпечки, кроме соли, — говорит аналитик аграрных рынков УАК Дмитрий Дейна. — В лидерах молоко (+33%) и сливочное масло (+28%), что неудивительно: производство молока снизилось, сократилась господдержка производителей и выросли мировые цены. За год заметно подорожали также яйца (+19,7%), сахар (+14,9%), изюм (+10,8%) и мука (+8,3%). А на цену муки и яиц повлияла активизация экспорта. Кило буженины подорожало на 17%. Вызвано это в первую очередь ростом цен на свинину, так как сократилось поголовье и во многих регионах страны введен карантин из-за распространения африканской чумы свиней".

Аксессуары к Пасхе: покупают корзины и наклейки

В преддверии Пасхи украинцы активно интересуются тематическими аксессуарами. По данным исследования Prom.ua, за последние 2 года в интернете люди начали больше покупать свечи и лампадки (+77,8%), моющие средства к генеральной уборке в Чистый четверг (+69,6%), плетеные корзины (+67,2%), декоративные яйца (+65,8%), формы для выпекания пасок (+59,6%), наклейки для яиц (+27,4%). Средний чек по этим товарам вырос на 70—190 грн. То есть при покупке свечей и лампадок люди платят по 279 грн, моющих средств — 231 грн, плетеных корзинок — 311 грн, форм для выпекания пасок — 216 грн, наклеек для яиц — 109 грн. Рост спроса на тематические изделия неслучаен, поясняют аналитики, ведь украинцы хотят отметить Пасху в чистых жилищах и с традиционном столом, где особое место занимают пасхальные куличи и яйца-крашенки. "За две недели до Пасхи возрастает спрос на моющие средства для дома — их покупают в два раза чаще, чем обычно", — поясняет руководитель Prom.ua Иван Портной. По его словам, спрос на пасхальную атрибутику также проявляется предсказуемо, ведь тематические изделия — пасхальный декор, деревянные писанки, формы для выпечки и пасхальные корзинки — почти не продаются в другие сезоны: "Ежегодно количество этих товаров, проданных через интернет, увеличивается в разы. Это связано с увеличением ассортимента товаров и самих продавцов, что позволяет приобрести интересующие товары по низким ценам".

ТРЕНДЫ. Накануне Пасхи не все украинцы хотят убирать или готовить сами, ведь на это может не хватать времени. Поэтому люди заказывают уборку спецкомпаниям или частным исполнителям. "Перед Пасхой спрос на генеральную уборку квартиры вырос на 26%. К примеру, полная уборка однушки в 35 кв. м будет стоить от 650 грн. Если же в заказ входит мойка окон, придется накинуть около 100 грн за окно. А испечь кулич год назад стоило 200 грн за 3 штуки, сейчас из-за роста цен за продукты услуга подорожала до 270 грн", — рассказывает сооснователь Kabanchik.ua Роман Киригетов. Кроме того, сейчас украинцы все больше интересуются пасхальным декором ручной работы для украшения дома: "Спрос на него вырос на 32%, по сравнению с 2016-м. Что интересно, нынче украинцы активно перенимают западные традиции, поэтом,у кроме сувениров с курочками, цыплятами и крашенками, покупают товары с изображением пасхальных кроликов", — отмечает руководитель Crafta.ua Александр Юрьев. По его словам, из хендмейд товаров наиболее востребованы в этом году деревянные подставки для яиц (от 80 грн), праздничные рушники (от 100 грн), пасхальные открытки (от 10 грн), расписное печенье (от 25 грн за шт.), декоративные игрушки, свечи и мыло (от 30 грн).