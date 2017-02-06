Пенсионный возраст и "упрощенцы": Данилюк рассказал о ходе переговоров с МВФ

Министр рассчитывает, что все договоренности будут достигнуты уже на этой неделе

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) заканчивают обсуждение технических деталей по подписанию обновленного меморандума о сотрудничестве. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Нужно прописать все четко, чтобы не было никаких ошибок. Я уверен, что на этой неделе этот процесс будет завершен. Когда меморандум согласован, есть определенная техническая и юридическая работа – ее нужно завершить", - отметил Данилюк, подчеркнул, что, возможно переговоры завершатся быстрее, но могут и немного задержаться.

Данилюк отдельно подчеркнул, что в меморандуме нет никаких требований относительно повышения пенсионного возраста.

"Сейчас совместно с МВФ мы отрабатываем модель пенсионной реформы, которая не требует увеличения пенсионного возраста. Есть другие, более справедливые инструменты. Ключевой элемент – это стаж. Те, кто имеет стаж, будут иметь возможность выходить на пенсию в нынешнем возрасте. Если стажа нет, будут другие условия. Увеличения пенсионного возраста нет и не будет – мы считаем, что это не совсем правильно и справедливо. Считаю, такая модель будет поддержана парламентом", – отметил Данилюк.

Министр признал, что МВФ всегда требовал увеличения пенсионного возраста, но в данный момент Кабмин вместе с Фондом разрабатывает альтернативный способ наполнить Пенсионный фонд.

Он также подчеркнул, что о ликвидации "упрощенки" речь не идет.

"Это чистой воды провокация. Ликвидации не будет, это не предусмотрено. У нас идет комплексная реформа налоговой сферы", – прокомментировал Данилюк.

Министр напомнил, что сотрудничество с МВФ чрезвычайно важно для Украины.

"Это реформы, это финансовая поддержка до того момента, когда наша экономика будет полностью самодостаточна. То, что мы восстановили сотрудничество с МВФ, получили транш осенью и сейчас на последних этапах обсуждения технических моментов для получения следующего транша, – это сигнал не только внутри страны, но также и значимый сигнал для инвесторов извне и наших иностранных партнеров о том, что Украина находится на пути реформ.

Украина и МВФ в марте 2015 года подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF.

Всего программой предусморено получение Украиной около 17 млрд долларов, из которых уже выделено 7,7 млрд долларов. Так, в сентябре 2016 года после годовалой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего го транша в размере одного миллиарда долларов.

Кабинет министров Украины ожидает, что размер четвертого транша кредита МВФ по программе расширенного финансирования составит 1 млрд долларов США.

В правительстве уже сообщали, что одним из самых больших препятствий на пути получения очередного транша кредита от МВФ является дефицит Пенсионного фонда.

Если Фонд прекратит сотрудничество с Украиной – это будет сигналом для других кредиторов и инвесторов, которые пристально следят за решением организации.