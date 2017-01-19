Пенсионный возраст по-новому: когда украинцам ждать радикальных перемен

МВФ рекомендует Украине пересмотреть пенсионный возраст. Чиновники говорят: таких планов на данный момент нет, а эксперты отмечают – рано или поздно это придется сделать

Без очередного кредитного транша от МВФ украинцам придется туго затянуть пояса. Валютные кредиты позволяют удерживать курс доллара и погашать государственный долг, накопленный годами. Сейчас украинская власть обсуждает с МВФ меморандум о сотрудничестве, в котором президент, премьер, глава НБУ и министр финансов традиционно обязуются выполнять рекомендации экспертов фонда. Окончательный текст документа все еще не готов, однако в СМИ уже появилась информация о том, что Украина в меморандуме с МВФ возьмет на себя обязательства повысить пенсионный возраст до 63 лет к 2027 году. Сайт "Сегодня.ua" собрал мнение чиновников и экспертов о том, повысят ли в Украине пенсионный возраст и почему.

Мнение экспертов: нужно ли повышать пенсионный возраст

С точки зрения МВФ повышение пенсионного возраст – нормально, поясняет старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко. Такая рекомендация, отмечает эксперт, озвучивалась уже несколько раз.

Как поясняет ученая, повышение пенсионного возраста позволит сократить количество пенсионеров и увеличить число работающих украинцев. Сейчас, по данным минсоцполитики, 10 работающих украинцев вынуждены содержать 12 пенсионеров. При таком соотношении говорить о высоких пенсиях не приходится.

По подсчетам института демографии, если увеличить пенсионный возраст до 65 лет – количество пенсионеров уменьшится на один миллион. Если до 62 лет – на 500 тысяч.

"Международные стандарты, например конвенция о социальной защите, предполагают, что пенсионный возраст в 65 лет можно устанавливать невзирая не на какие обстоятельства. На самом деле сказать, что прямых ограничений в международной практике нет. Низкий пенсионный возраст не сопутствует длительной продолжительностью жизни. Люди, которые доживают до 60 лет, с такой же вероятностью доживут и до 63 лет", – рассказывает Лидия Ткаченко.

"Международные стандарты, например конвенция о социальной защите, предполагают, что пенсионный возраст в 65 лет можно устанавливать невзирая не на какие обстоятельства", – говорит Лидия Ткаченко.

Повышение пенсионного возраста будет происходить поэтапно (на 4 месяца ежегодно) и не коснется тех, кому совсем недолго до пенсии.

В то же время старший эксперт Мирового банка Алексей Случинский уверен: поднятие пенсионного возраста может незначительно исправить ситуацию, однако проблему это не решит. "Поднимать пенсионный возраст – мертвому припарки", – говорит эксперт.

Эксперт в сфере пенсионного обеспечения Александр Ткач также считает, что повышение пенсионного возраста улучшит ситуацию, но не спасет пенсионную систему Украины. "После повышения пенсионного возраста угроза отодвинется, но пересмотр пенсионного возраста – отодвигание угрозы по времени. Само по себе повышение это большого эффекта не даст. Нужно переходить от солидарного принципа к накопительному", – говорит Александр Ткач.

Главный демограф страны Элла Либанова отмечает: ключевой фактор, который должен влиять на решение о повышении пенсионного возраста – продолжительность жизни украинцев после 60 лет. Сейчас мужчины на пенсии живут всего 13-14 лет, а женщины – около 20 лет.

Фото: архив

"Дело в том, что решающее значение для установления пенсионного возраста имеет продолжительность жизни при его достижении. Сейчас женщины при достижении 60 лет имеют все шансы прожить еще около 20 лет, а мужчины – только 13-14. Для сравнения: в той же Польше, где сейчас мужчины выходят на пенсию в 65 лет, а женщины в 60, средняя продолжительность жизни равна 73 и 80,4 лет соответственно. Поэтому они имеют достаточно оснований для повышения пенсионного возраста до 67 лет", – говорит демограф.

"Дело в том, что решающее значение для установления пенсионного возраста имеет продолжительность жизни при его достижении. Сейчас женщины при достижении 60 лет имеют все шансы прожить еще около 20 лет, а мужчины – только 13-14", – отмечает эксперт.

Мнение власти: "это разговоры ни о чем"

"Слышу некоторые прогнозы о повышении пенсионного возраста. Это разговоры ни о чем. Пытались расшатать страну через тарифы – не получилось. Ищут что-то еще, в частности пенсионный возраст, чтобы запугать людей. Но хочу заверить, что мы не сделаем ничего плохого в отношении граждан, – цитирует УНИАН слова премьера Владимира Гройсмана. – Каждый наш шаг будет пропущен через сердце с пониманием того, как живет гражданин. Мы будем честно вести диалог с обществом ".

"Слышу некоторые прогнозы о повышении пенсионного возраста. Это разговоры ни о чем. Пытались расшатать страну через тарифы – не получилось. Ищут что-то еще, в частности пенсионный возраст, чтобы запугать людей. Но хочу заверить, что мы не сделаем ничего плохого в отношении граждан", – говорит премьер.

Заместитель министра финансов Оксана Маркарова еще в конце прошлого года пояснила: МВФ не требует повышать пенсионный возраст, есть требование сбалансировать пенсионный фонд. И для этого не обязательно поднимать возраст выхода на пенсию, можно, например, обязать всех работающих (а таких 16 миллионов человек) платить взносы в пенсионный фонд.

Министр соцполитики Андрей Рева подтверждает: вопрос о повышении пенсионного возраста на данный момент можно рассматривать только теоретически. Западные партнеры Украины, отмечает чиновник, уже давно приняли решение повысить пенсионный возраст в своих странах.

"Вот у нас не хватает денег Пенсионного Фонда. Мы едем занимать на Запад. Приезжаем в Германию, встречаемся с Ангелой Меркель. И скорбно ей в лицо говорим о том, что у нас не хватает денег на пенсии. О чем она думает, как вы считаете? Она воспитанная женщина, она, конечно, не скажет это в лицо, но она знает, что у нее возраст выхода на пенсию в Германии – 67 лет. О чем она думает?", – рассказывает чиновник.

Как говорит Андрей Рева, недавно пенсионный возраст повысили в Беларуси и Молдавии. В связи со старением населения Украине также придется пересматривать пенсионный возраст. На данный момент министр социальной политики рассматривает возможность повысить пенсионный возраст для тех украинцев, которые имеют небольшой стаж работы.

Как говорит зампредседателя Пенсионного фонда Николай Шамбир, до сих пор неизвестно, как изменится средний возраст мужчин в результате военных действий на Донбассе. По статистике мужчины живут на пенсии всего 14-15 лет, что соответствует показателю в странах Европы. "У нас нет такого высокого показателя дожития (срок получения пенсии), чтобы повышать пенсионный возраст. На сегодняшний день у нас плохая ситуация со здравоохранением и социальным положением граждан. Показателей для повышения пенсионного возраста нет", – рассказывает Николай Шамбир.

Фото: архив

Напомним, в июне прошлого года правительство на 40% сократило перечень профессии и должностей с вредными условиями труда. Ранее больше миллиона украинцев имели право выходить на "заслуженный отдых" до пенсионного возраста. По предварительным оценкам Конфедерации свободных профсоюзов Украины (КСПУ), постановление коснется более 400 тысяч украинцев.

Еще в 2003-м Кабмин утвердил два списка с перечнями профессии, работники которых имеют право выходить на пенсию по льготным условиям. В первом списке находятся самые вредные работы (горняки, шахтеры, атомщики, летчики). Во втором списке находятся медработники, преподаватели, разнорабочие на определенных предприятиях, актеры и геологи. Из списка №2 убрали большую часть медицинских специальностей, разнорабочих, которые проводят не весь рабочий во вредных условиях.

Из 72 категорий, работники которых заняты в шахтах, в новом списке остаются всего 2 категории: работники, которые полный рабочий день проводят под землей и те, кто обслуживает персонал, занятый под землей (медперсонал в шахтах, сотрудники службы связи под землей). В то же время больше не будут выходить раньше на пенсию директора шахт, механики, энергетики, инженеры, технические руководители и их заместители, мастера.

То же касается и сотрудников метрополитена, строителей, которые работают под землей. Если в старом списке специальностей были практически все работники: от главного инженера до электрика, то согласно новому списку раньше на пенсию смогут выходить только те, кто заняты подземными работами.