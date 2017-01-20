Перед администрацией Трампа стоит амбициозная задача

Планируется за 10 лет создать 25 млн рабочих мест за 10 лет и снизить налоги в США

Президент США Дональд Трамп обещает создать 25 миллионов рабочих мест и снизить налоговую нагрузку на простых американцев и малый бизнес. Об этом говорится в опубликованном на сайте Белого дома документе о приоритетах Трампа.

"Чтобы поставить экономику на рельсы, президент Трамп разработал смелый план по созданию 25 миллионов новых рабочих мест в ближайшее десятилетие и возвращению к 4-процентному годовому экономическому росту", – говорится в сообщении на обновленном сайте Белого дома в разделе "Задачи".

Кроме того, говорится в сообщении, новая администрация США намерена провести налоговую реформу, чтобы "помочь американским рабочим и предприятиям сохранить больше долларов, заработанных с таким трудом".

"План президента позволить снизить налоговую нагрузку для американцев по каждому налогу, упростить налоговый кодекс и уменьшить ставку корпоративного налога в США, которая является самой высокой в мире", – отмечается в документе.

Кроме того, как следует из сообщения, Трамп планирует облегчить барьеры для малого бизнеса в США, так как "только в 2015 году федеральное регулирование обошлось американское экономике более чем в 2 триллиона долларов".

Отмечается, что именно поэтому Трамп введет мораторий на новые федеральные нормативные акты, отмечается в документе.

Как сообщалось, в документе указано, что Трамп возлагает большие надежды на "ревлюцию" сланцевого газа и нефти.

Напомним, Дональд Трамп принес сегодня присягу президента США, став 45-м главой Америки.