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Почему в Украине подешевел борщ, если цены растут http://www.segodnya.ua/img/article/7857/96_main.1483623599.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/96_tn.1483623599.jpg Экономика За год блюдо подешевело, а сейчас цены держат праздники и сезонность

Почему в Украине подешевел борщ, если цены растут

Сегодня, 08:30

За год блюдо подешевело, а сейчас цены держат праздники и сезонность

Фото из архива &quot;Сегодня&quot;
Фото из архива "Сегодня"

За минувший год любимое украинцами блюдо — красный борщ — подешевел на 11%. Это показало исследование экспертов Украинской аграрной конфедерации, которые подсчитали индекс борща специально для "Сегодня". Что повлияло на удешевление рецепта и как изменится стоимость блюда к весне, читайте в нашем обзоре.

РЕЦЕПТ. Трехлитровая кастрюля главного блюда страны подешевела за год на 6 грн и теперь стоит 48,8 грн. Для сравнения, в декабре 2015 года такая же кастрюля обошлась бы в 54,9 грн. А ведь, с учетом годовой инфляции около 14%, мы сейчас должны были арифметически получить подорожание до 62,5 грн. Этот парадокс аналитик УАК Дмитрий Дейна объясняет резким, по сравнению с 2016-м, снижением цен на овощи. "Стоимость блюда тянут вниз цены на овощи, которые подешевели в два-три раза. Наиболее заметно это по картофелю (–12,4%), свекле (–50,9%), луку (–56,5%), моркови (–60,8%), капусте (–63,1%). Также просели средние цены на томаты (–9,4%). Но из овощей именно томаты составляют наибольшие траты, ведь они "занимают" 34% от стоимости борща. Ну а более всего раскошелиться традиционно придется на мясо, ведь стоимость килограмма свинины за год выросла на 4% — а это сейчас составляет нагрузку 44% в борще против 38% в прошлом году", — разъяснил Дейна.

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ПРОГНОЗ. По словам экспертов, в первом квартале 2017 года стоимость борща не подешевеет. "Сейчас цены не падают из-за праздников. Но и после их завершения на стоимость борщового набора будет влиять сезонность. Дело в том, что зимой, даже в условиях растущего тепличного производства, предложение овощей на рынке уступает спросу, поэтому цены на овощи остаются высокими", — разъясняет Дейна.

Согласен с этим и директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Эксперт прогнозирует рост борщового набора в первом квартале 2017-го — примерно до 5% ежемесячно: "На рост цен может повлиять отложенный фактор роста, поскольку овощи не дорожали осенью, и эта тенденция стартовала в декабре. Поэтому овощной набор может расти в цене и дальше, поскольку на складах остается все меньше запасов".

А вот цены на свинину могут оставаться стабильными до весны. "Зимой цены на свинину могут незначительно колебаться — в пределах 1—2%, ведь ситуация на мировом рынке сейчас стабильна. Кроме того, сейчас вся свинина продается на внутреннем рынке, ведь из-за вируса Африканской чумы свиней для наших производителей перекрыт экспорт (за последнее время вспышки АЧС зафиксированы в Хмельницкой, Закарпатской и Одесской областях. — Авт.). Эта ситуация также влияет на стабильность цен на свинину", — говорит Дорошенко.

Но Дейна не исключает, что мясо может немного подорожать, поскольку его производство сокращается, а значит, цены могут поползти вверх. "Все же сейчас нет объективных факторов, которые бы подстегивали аграриев к значительному подъему цен. Так что наиболее вероятный сценарий по индексу борща такой: цены должны стабилизироваться после праздников и оставаться таковыми до конца зимы", — прогнозирует Дейна.
продукты, цены, инфляция, борщ, мясо, овощи
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Авторы:

Коновалова Христина, Александр Панченко

Источник:

"Сегодня"

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