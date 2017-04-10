Порошенко еще не определился по поводу Гонтаревой – Луценко

Кандидатуры на должность председателя НБУ вместо Валерии Гонтаревой пока неизвестны. Об этом заявила представитель президента в парламенте, народный депутат от БПП Ирина Луценко.

По ее словам, сначала президент Петр Порошенко должен рассмотреть заявление Гонтаревой об отставке.

"Я думаю, что в первую очередь президент рассмотрит это заявление как заявление руководителя Национального банка Украины", – сказала Луценко.

Луценко отметила, что президент рассмотрит заявление Гонтаревой, а в течение следующего месяца она будет исполнять обязанности главы НБУ. "Другие изменения или каких-то пертурбации не предвидятся. Посмотрим, что скажет президент, за ним будет его слово", – констатировала она.

На уточнение, все же рассматривались ли уже сейчас какие-то кандидатуры на замену Гонтаревой, Луценко уточнила, что "о других кандидатурах неизвестно — сначала президент должен рассмотреть заявление Валерии Гонтаревой, поговорить с ней, услышать ее доводы, определиться".

По ее словам, работа Гонтаревой на посту главы Нацбанка "считается фракцией и президентом, коалицией, правительством безупречной". "Она сделала самую трудную работу, которая требовалась от нее в этот период", – сказала депутат.

Как сообщалось, сегодня, 10 апреля, Гонтарева официально заявила о своей отставке. Заявление Гонтаревой должен подписать президент Украины Петр Порошенко, после чего оно будет рассмотрено Верховной Радой.

В отставку Гонтарева идет с 10 мая, предупредив об этом, согласно правилам, за месяц. Однако если Верховная Рада проголосует за отставку главы НБУ раньше, Гонтарева покинет должность согласно решению парламента.

В то же время, по словам главы НБУ, других изменений в составе правления Национального банка не произойдет.