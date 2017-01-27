Порошенко: Оборонный комплекс Украины в 2016 году сработал на твердую "четверку"

Сегодня, 21:47

Президент заявил, что оборонный комплекс страны в 2016 году показал свою эффективность, несмотря на сложности с финансированием

Петр Порошенко, фото president.gov.ua
Петр Порошенко, фото president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что оборонный комплекс страны в 2016 году показал свою эффективность, несмотря на сложности с финансированием, передает пресс-служба главы государства.

"Расходы общего фонда госбюджета, которые составляли около 58% от общего объема финансирования были профинансированы на 100%, а расходы специального фонда были профинансированы менее чем на 1%. Но несмотря на это, в течение 2016-го оборонный комплекс Украины сработал на твердую "четверку", на твердое "хорошо", – сказал Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Он напомнил, что в прошлом году на вооружение Вооруженных сил было принято 17 новых или глубоко модернизированных образцов оружия и военной техники. Среди них, новый санитарный бронетранспортер БТР-4-С, новый ремонтный БТР-4-РМ, специальная аппаратная СА-10В, новый пулемет и многое другое. Президент констатировал: "В войсках уже хорошо оценили первый исследовательский опыт эксплуатации новейшего вооружения".

По его словам, в зоне боевых действий также была проведена опытная эксплуатация БТР-3. Кроме того, что этот бронетранспортер очень хорошо продемонстрировал себя во время боевых действий, он имеет огромный экспортный потенциал. Проходит также исследовательскую эксплуатацию и тактико-боевая колесная машина "Дозор-Б".

Глава государства напомнил, что только 2,5 года назад Украина не имела на вооружении ни одного эффективного беспилотного летательного аппарата. Сейчас ситуация изменилась, отметил он.

Особое внимание Петр Порошенко обратил на то, что государственный концерн "Укроборонпром" в инициативном порядке за счет собственного ресурса прошлого года создал ряд инновационных образцов новых ракет, в том числе РС-80, беспилотный авиационный комплекс "Горлица", "Фантом". Также были разработаны боевые модули для бронетехники, которые очень хорошо себя показали в бою, добавил президент.

Напомним, Порошенко выступает за увеличение экспорта оружия украинского производства.
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Источник:

"Сегодня"

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