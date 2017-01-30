Порошенко пригласил немецкие компании активнее инвестировать в Украину

Сегодня, 15:42

Президент отметил потенциал развития и укрепления украинско-немецкого делового сотрудничества

Петр Порошенко в Германии. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко в Германии. Фото: president.gov.ua

В рамках рабочего визита в Берлин президент Украины Петр Порошенко провел встречу с представителями немецких деловых кругов. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Глава государства подробно проинформировал о прогрессе Украины на пути реформ.
Отдельный акцент был сделан на стабилизации макроэкономической ситуации в стране, прогрессе в очистке банковской системы и дерегуляции, важных усилиях в рамках реформирования сферы энергетики, а также противодействия коррупции.

По словам президента, чрезвычайно важной задачей, над которым работает украинская власть, является создание условий для безопасного инвестирования в Украину.

Президент подчеркнул, что вместе с запуском углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом, открыты новые перспективные возможности для наращивания взаимодействия между Киевом и Берлином.

Глава государства отметил наличие твердой политической воли для укрепления двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Германией.

Петр Порошенко пригласил немецкие компании активнее инвестировать в Украину и отметил потенциал развития и укрепления украинско-немецкого делового сотрудничества.

Во встрече приняли участие представители ведущих компаний банковской сферы, телекоммуникационной отрасли, а также представители строительных и агропромышленных компаний.
бизнес, инвестиции, Германия, Украина, Порошенко, берлин

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко пригласил немецкие компании активнее инвестировать в Украину". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Порошенко и Ламмерт. Фото: Администрация президента

Президент Германии выступил за продолжение санкций против РФ - Цеголко

Сегодня, 14:52

Украинский президент в Берлине провел переговоры со своим немецким коллегой

Политика

Фото: AFP

Новый глава МИДа Германии говорил о снятии санкций, представляя интересы промышленности - эксперт

Сегодня, 13:30

Украина должна создать прямой контакт с новой Администрацией Трампа, считает аналитик

Политика

Порошенко прилетел в Германию Фото: president.gov.ua

Порошенко прибыл в Германию: на повестке – встреча с Меркель

Сегодня, 13:26

Украинский лидер уже встретился с президентом ФРГ Норбертом Ламмертом, на очереди другие политики

Политика

Порошенко обсудит с Меркель ситуацию с безопасностью на Донбассе

Порошенко обсудит с Меркель ситуацию с безопасностью на Донбассе

Вчера, 23:02

Климкин также отметил, что среди прочего будет обсуждаться вопрос помощи Германии в продвижении украинских реформ

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования