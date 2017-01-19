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Порошенко в Давосе встретился с Лагард: Украина и МВФ вскоре договорятся о следующем транше http://www.segodnya.ua/img/article/7899/40_main.1482193309.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/40_tn.1482193309.jpg Экономика Украина и МВФ вскоре могут завершить согласование оставшихся технических деталей для предоставления очередного транша

Порошенко в Давосе встретился с Лагард: Украина и МВФ вскоре договорятся о следующем транше

Сегодня, 18:38

Украина и МВФ вскоре могут завершить согласование оставшихся технических деталей для предоставления очередного транша

Кристин Лагард. Фото: AFP
Кристин Лагард. Фото: AFP

Завершения согласования последних технических вопросов о предоставлении Украине очередного транша макрофинансовой помощи можно ожидать в течение ближайших нескольких дней. Так считает директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

"У меня есть все основания верить, что несколько последних технических деталей, которые должны быть рассмотрены в следующие пару дней, приведут к реальному положительному результату", – сказала она журналистам в швейцарском Давосе в четверг после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

Лагард отметила, что прошедшая встреча с Порошенко была очень эффективной. Стороны обсудили тот большой объем реформ, которые осуществила Украина.

"Мы только что закончили с господином Порошенко очень эффективную встречу, в ходе которой мы обсудили те многие реформы и прогресс, который провели президент Порошенко и его команда", – сказала Лагард.

По ее словам, команды обеих сторон направляются работать для решения оставшихся вопросов касательно предоставления транша МВФ Украине, чтобы в течение нескольких дней достичь результата.

В свою очередь, Порошенко акцентировал внимание на том, что прогресс Украины на пути проведения реформ был отмечен руководством МВФ.

"Я горжусь, что в это тяжелое время для экономики и финансовой стабилизации у нас есть отличное сотрудничество с МВФ", – сказал он.

Напомним, открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около 17,25 млрд долларов США) с первым траншем в 5 млрд долларов первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд (около 1,65 млрд долларов) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 гг. до SDR0,44 млрд (0,61 млрд долларов).

Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на 1,7 млрд долларов в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования были возобновлены, однако МВФ решил выделить третий транш в размере 1 млрд долларов только в середине сентября. Согласно пересмотренному графику финансирования, дальнейшее выделение средств планировалось ежеквартально по итогам выполнения критериев эффективности, в частности, четвертый транш в размере 1,3 млрд долларов – в середине ноября 2016 года. Наибольший транш планируется в первом квартале 2017 года – более 1,986 млрд долларов, после чего размер двух следующих будет сокращен до 1,33 млрд долларов, а оставшихся пяти – до 735 млн долларов.

После национализации ПриватБанка и принятия госбюджета-2017 руководители Минфина и Нацбанка заявили о вероятности позитивного решения МВФ о выделении Украине четвертого транша по программе EFF в конце января 2017 года.
США, Украина, мвф, Порошенко, Давос, Кристин Лагард, финансовая помощь, EFF, в давосе

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Источник:

Интерфакс-Украина

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