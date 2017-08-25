Посол США рассказала о нереализованном потенциале Украины

Сегодня, 18:26

Украина имеет большой экономический потенциал, уверена Йованович

Мари Йованович. Фото: mil.gov.ua
Мари Йованович. Фото: mil.gov.ua

Украина имеет большой экономический потенциал, но пока что его не реализовала. Об этом рассказала посол США в Украине Мари Йованович.

"За последние три года Украина достигла большого прогресса, провела больше реформ, чем за предыдущие 22 года. Мы также признаем, что сделать надо много. И Украина имеет огромный экономический потенциал, который не вполне пока является реализован", – подчеркнула посол.

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Йованович отметила, что Украина имеет хорошее будущее, к которому сейчас движется. "Но она (Украина – Ред.) должна эти кирпичи своего будущего заложить уже сегодня", – отметила посол США.

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УНН

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