Повезет не всем: кого не коснется октябрьское "осовременивание" пенсий

Всего в Украине немного меньше 12 миллионов пенсионеров. 5,6 миллиона (46%) получат прибавки в рамках "осовременивания". Еще три миллиона (25%) получат незначительную прибавку в рамках индексации соцстандартов. Для остальных 3,4 миллиона (или 28%) размер пенсии не изменится.

"Прежде всего это люди, которые вышли на пенсию в последние три-четыре года: в 2014-м, 2015-м, 2016-м и 2017 годах. У них зарплатная база еще не так сильно устарела", – рассказывает старший научный сотрудник Института демографии Лидия Ткаченко.

"Прежде всего это люди, которые вышли на пенсию в последние три-четыре года: в 2014-м, 2015-м, 2016-м и 2017 годах. У них зарплатная база еще не так сильно устарела", – рассказывает Лидия Ткаченко.

К слову, каждый год на пенсию в Украине выходят около 600 тысяч человек. Помимо "молодых" пенсионеров прибавку могут не получить украинцы, которые вышли на заслуженный отдых по "специальным" правам. К примеру, украинец, который вышел на пенсию в 2014-м году, работал 30 лет и зарабатывал в два раза больше, чем в среднем по стране, имеет расчетный размер пенсии 2400 гривен. С учетом индексаций на данный момент он может получать около 2536 гривен.

Если эту же пенсию пересчитать по формуле, которую будут использовать при "осовременивании", размер выплаты сократится до 2258 гривен. Такую пенсию сокращать не будут, но и повышать не станут.

В формуле расчета пенсии учитывается средняя зарплата за три прошедших года. Актуальная цифра – 3764 гривни. Но тем, кто выходил на заслуженный отдых раньше, считали по другим зарплатам. Например, в 2007-м средний размер зарплаты был всего 1197,9 гривни. По этому показателю последний раз пересчитывали выплаты. В результате около восьми миллионов украинцев получают пенсию исходя из расчетного размера в 1197,9 гривни.

Подробнее о пенсионной реформе можно прочитать здесь.