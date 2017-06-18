Повышение пенсий: Гройсман надеется на поддержку со стороны нардепов

Вчера, 23:29

Кроме того, глава правительства разместил на своей странице видео формулы расчета пенсий

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua
Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что депутаты Верховной Рады поддержат повышение пенсий украинцам с 1 октября 2017 года и их ежегодную индексацию с учетом роста средней заработной платы и показателей инфляции.

"Правительство предложило, чтобы повышение пенсий, которое в целом коснется 9 млн пенсионеров, состоялось уже с 1 октября. Мы также предложили, чтобы в дальнейшем ежегодно происходила автоматическая индексация пенсий с учетом роста средней заработной платы и показателей инфляции. Нацсовет реформ в эту пятницу поддержал наши предложения и уже на следующей неделе правительственный законопроект будет направлен в Верховную Раду", – написал он на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

Премьер-министр надеется на поддержку со стороны народных депутатов на "неотложные шаги, направленные на восстановление справедливости по отношению к нашему старшему поколению".

Кроме того, глава правительства разместил на своей странице видео формулы расчета пенсий.
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"Сегодня"

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