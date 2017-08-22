Повышение тарифов "Укрзализныци" на грузоперевозки обвалит курс гривни – глава комитета ВР

Повышение "Укрзализныцей" тарифов на грузоперевозки недопустимо. Такое мнение в эфире информационной программы "Сегодня" на телеканале "Украина" выразил народный депутат, председатель комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк.

"Если сегодня на 22% поднимут тарифы, это значит, что украинские металлурги, украинские производственники потеряют часть валютной выручки. К чему это приведет? К ухудшению курса гривни и к росту цен в магазинах. Мы не будем допускать такое повышение тарифов и будем заставлять "Укрзализныцю" искать внутренние резервы", – сказал он.

Глава комитета ВР подчеркнул, что вместо повышения тарифов УЗ должна побороть коррупцию и повысить эффективность своей деятельности.

"Нужно искать резервы, а не грабить промышленников-производителей. ", – подытожил Галасюк.

Как сообщалось, новое руководство "Укрзализныци" заявило о намерении поднять тарифы на грузовые перевозки сразу на 22%, что больно ударит по всем грузоотправителям. Народный депутат Владимир Гусак считает, что это неправильный подход, ведь сначала нужно побороть коррупцию на предприятии.