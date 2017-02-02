Правительство готовит подорожание на 25% тарифа на грузовые перевозки "Укрзализныци" (видео)

Сегодня, 22:22

Промышленники уже несколько месяцев просят не повышать тарифы хотя бы до создания независимого органа по их регулированию


Подорожание на 25% тарифа на грузовые перевозки "Укрзализныци" запланировали в правительстве на этот год. По процедуре проект повышения сперва должна согласовать Государственная регуляторная служба. Для принятия решения провели слушания, куда пригласили и чиновников, и бизнес.

В зале заседаний аншлаг. Против повышения представители всех отраслей. Первыми свои аргументы против подорожания высказывают металлурги.

"Мы вынуждены будем отказаться от 10% заказов. Наши минус десять приведут к тому, что вы тоже потеряете грузоперевозки. Для вас это 20 миллионов долларов только с одного комбината в минус. Для государства это 147 миллионов долларов выручки, с которой пойдут налоги. Только по комбинату Ильича", – заявляет Юрий Зинченко, гендиректор ММК им Ильча.

Промышленники уже несколько месяцев просят не повышать тарифы хотя бы до создания независимого органа по их регулированию. Кроме того хотят децентрализации.

"Дайте либерализацию локомотивной тяги! То же самое, что сделало правительство по децентрализации налогов. Мы на местах, отдельно взятые клиенты, сами будем лучше покупать дизельное топливо без коррупции, сами качественно ремонтировать, сами эффективно возить и сами обеспечивать максимальные объемы перевозок", – говорит Константин Жеваго, народный депутат Украины.

Говорят, повышение тарифов коснется не только поставщиков и клиентов, но и каждого украинца. Цены на продукты повысятся, рабочие места придется сократить. Однако главу "Укрзализныци" эти аргументы не убеждают.
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Источник:

"Сегодня"

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