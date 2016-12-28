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Правительство рассчитывает провести земельную реформу до 2020 года http://www.segodnya.ua/img/article/7840/14_main.1482939249.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/14_tn.1482939249.jpg Экономика В бюджете на следующий год предусмотрены приоритеты по земельной реформе, в частности, по агропромышленному комплексу

Правительство рассчитывает провести земельную реформу до 2020 года

Вчера, 17:35

В бюджете на следующий год предусмотрены приоритеты по земельной реформе, в частности, по агропромышленному комплексу

Земельную реформу хотят закончить к 2020 году. Фото: &quot;Обозреватель&quot;
Земельную реформу хотят закончить к 2020 году. Фото: "Обозреватель"

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что государство должно стимулировать развитие агропромышленного комплекса, а также намерен провести земельную реформу до 2020 года. Об этом он рассказал на заседании правительства, передает 112.ua.

По его словам, в бюджете на следующий год предусмотрены приоритеты по земельной реформе, в частности по агропромышленному комплексу.

"Мы в бюджете на 2017 год очень четко предусмотрели наши приоритеты, в том числе и агропромышленный комплекс. То есть у нас есть сектора, которые могут быть очень серьезным, прочным для потенциального роста. В том числе агропромышленный комплекс, который тоже должен быть реформирован", – сказал Гройсман.

Он отметил, что нужно стимулировать развитие агропромышленного комплекса, что позволит в дальнейшем развивать экономику и создавать новые рабочие места.

"Мы считаем, что к 2020 году мы должны сделать с вами качественную земельную реформу в интересах украинских граждан и нашего государства. Мы должны с вами стимулировать развитие агропромышленного комплекса через различные программы поддержки. И в этом году мы уже будем иметь с вами и поддержку животноводства, и поддержку садоводства, и поддержку сельскохозяйственного машиностроения. Все то, что я говорю, связано с развитием экономики, созданием добавленной стоимости на территории страны и новыми рабочими местами", – сказал премьер.

Как сообщалось, Владимир Гройсман обозначил пять главных приоритетов правительства и представил план развития Украины до 2020 года.
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