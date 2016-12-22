ПриватБанк готов давать кредиты компаниям Коломойского

Кредитовавшиеся в ПриватБанке предприятия группы "Приват" остаются в собственности группы, банк готов продолжить с ними сотрудничество. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк.

"Некоторые из этих компаний (входящих в группу "Приват" – Ред.) кредитуются в ПриватБанке, но они остаются собственностью группы "Приват", – сказал министр.

В свою очередь, глава правления ПриватБанка Александр Шлапак выразил готовность финучреждения продолжить сотрудничество с такими компаниями.

"Если им понадобится кредитная поддержка, мы готовы и далее с ними сотрудничать в рамках действующего законодательства, то есть с учетом ограничений относительно выдачи кредитов одному лицу", – сказал он.

Что касается кредитов связанным лицам, продолжил Шлапак, есть обязательство, которое взяли на себя собственники банка: при продаже банка государству они урегулируют вопросы, связанные с их займами, и внесут дополнительное обеспечение. "Надеюсь, что у нас будет корректное и хорошее сотрудничество", – подытожил Шлапак.

Одним из ключевых собственников группы "Приват" является Игорь Коломойский. Аффилированные с группой компании контролируют около 42% крупнейшей нефтедобывающей компании страны ПАО "Укрнафта", три из пяти работающих нефтеперерабатывающих завода страны, крупные сети АЗС и Одесскую нефтегавань. В сфере интересов группы также – ферросплавный бизнес, связь, недвижимость, медиа, энергетика, химия, агросектор, пищевая промышленность, туристический комплекс "Буковель".