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ПриватБанк готов судиться с кредиторами – Шлапак http://www.segodnya.ua/img/article/7819/88_main.1482404264.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/88_tn.1482404264.jpg Экономика Новый глава "Привата" объяснил, как финучреждение поступит с держателями своих еврооблигаций

ПриватБанк готов судиться с кредиторами – Шлапак

Сегодня, 12:56

Новый глава "Привата" объяснил, как финучреждение поступит с держателями своих еврооблигаций

ПриватБанк готов отстаивать свои интересы в суде. Фото: dpchas.com.ua
ПриватБанк готов отстаивать свои интересы в суде. Фото: dpchas.com.ua

Новое руководство национализированного ПриватБанка готово судиться с кредиторам финучреждения, но надеется решить все спорные вопросы мирным путем. Об этом заявил назначенный председателем правления "Привата" экс-министр финансов Украины Александр Шлапак.

"Еврооблигации почему-то попали в список финансовых инструментов, которые были переведены в капитал. Это было решение Национального банка. Поэтому я думаю, что мы вместе с Нацбанком будем пробовать находить общий язык с держателями облигаций. Нет – будем в судебном порядке доказывать свою правоту", – отметил Шлапак.

Напомним, ранее стало известно, что Украине грозят суды с кредиторами ПриватБанка из-за того, что часть долгов банка была переведена в капитал финучреждения решением НБУ.

Держатели еврооблигаций не согласились с позицией Нацбанка Украины, потому начали формировать комитет кредиторов и планируют подать иск в суд, отмечают СМИ. Ответчиками может стать как государство, так и бывшие собственники и топ-менеджмент банка.
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Все новости по теме Национализация ПриватБанка.

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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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