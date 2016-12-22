ПриватБанк готов судиться с кредиторами – Шлапак

Новый глава "Привата" объяснил, как финучреждение поступит с держателями своих еврооблигаций

Новое руководство национализированного ПриватБанка готово судиться с кредиторам финучреждения, но надеется решить все спорные вопросы мирным путем. Об этом заявил назначенный председателем правления "Привата" экс-министр финансов Украины Александр Шлапак.

"Еврооблигации почему-то попали в список финансовых инструментов, которые были переведены в капитал. Это было решение Национального банка. Поэтому я думаю, что мы вместе с Нацбанком будем пробовать находить общий язык с держателями облигаций. Нет – будем в судебном порядке доказывать свою правоту", – отметил Шлапак.

Напомним, ранее стало известно, что Украине грозят суды с кредиторами ПриватБанка из-за того, что часть долгов банка была переведена в капитал финучреждения решением НБУ.

Держатели еврооблигаций не согласились с позицией Нацбанка Украины, потому начали формировать комитет кредиторов и планируют подать иск в суд, отмечают СМИ. Ответчиками может стать как государство, так и бывшие собственники и топ-менеджмент банка.