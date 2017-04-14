ПриватБанк заподозрили в махинациях на 370 миллионов гривен

Генпрокуратура Украины подозревает, что прежнее руководство ПриватБанка в период рефинансирования НБУ выдавало кредиты связанным между собой предприятиям на невыгодных для банка условиях, что привело к задолженности перед финучреждением на сумму более 372,780 млн гривен. Об этом свидетельствует постановление Печерского районного суда Киева от 5 апреля, пишут "Наші гроші".

По данным следствия, ПриватБанк заключил договоры с НП ООО "Океанмаш", ООО "Тайлон", ООО "ЭЛ ТИ Групп", ООО "Агентство Новый мир", ООО "Фрилайн", ООО "Зернопоставка-М", ООО "Канделла" ООО "ОПФ", ООО "Элара", ООО "Коммунальное обслуживание домов". Предметом соглашения является предоставление компаниями в залог корпоративных прав. В обеспечение исполнения обязательств перед ПриватБанком выступает ООО "Приватофис". По условиям договора, если обязательства не будут выполнены, банк должен получить залог.

По всем займам в качестве залогов были предоставлены доли корпоративных прав на связанных между собой компаний. Ни одна доля не превышала 25%. Большинство кредитов были предоставлены на условиях погашения тела и процентов в конце срока по процентной ставке 9% годовых при средней стоимости ресурсов 17%.

При этом в собственности "Приватофис" находилось 415 объектов недвижимости, ни один из которых не выступает залоговым имущество в кредитных договорах.

По мнению следствия, бывшие должностные лица КБ "ПриватБанк" "Приватофис", зная о запрете проведения активных операций со связанными с банком лицами, в период предоставления траншей рефинансирования от НБУ выдавали кредитные средства на невыгодных для банка экономических условиях, без обеспечения кредитов залоговым имуществом "Приватофису". И таким образом растратили средства в особо крупных размерах.

Суд удовлетворил ходатайство следователей Генеральной прокуратуры, которые расследуют уголовное производство, и наложил арест на все 415 объектов недвижимости, среди которых земельные участки, помещения, админздания, магазины и тому подобное.

Учредителями "Приватофис" являются близкие к бизнесмену Игорю Коломойскому фирмы, с которыми ПриватБанк заключил соглашение, бенефициаром указан житель Днепра Петр Клименко. До того как ПриватБанк перешел в государственную собственность, его владельцами были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.