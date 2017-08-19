Приватизация энергокомпаний выгодна Украине – депутат Гусак

Приватизация энергокомпаний, в которых государство не имеет контрольных пакетов, очень выгодна Украине. Об этом в эфире информационной программы "Сегодня" на телеканале "Украина" заявил народный депутат Украины Владимир Гусак.

"Безусловно, это выгодно Украине. Потому что все эти энергокомпании уже достаточно давно являются частными. Государство не имеет там контрольных пакетов и, соответственно, не принимает активного участия в управлении хозяйственной деятельностью этих предприятий", – сказал он.

По словам нардепа, дальнейшее неконтрольное участие государства в капитале этих предприятий тоже не имеет большого экономического смысла. В то же время, как подчеркнул Гусак, государство за счет приватизации только трех энергокомпаний уже получило почти 1,5 млрд грн.

"Эти деньги очень нужны украинскому бюджету, и, в частности, их можно направить на немедленное повышение соцстандартов, пенсий. То есть государству такая приватизация однозначно выгодна", – подытожил он.

Напомним, компания Ornex, входящая в Группу СКМ, приобрела на фондовой бирже ПФТС по 25% акций ПАО "ДТЭК Западэнерго" и ПАО "Киевэнерго". Цена 25% акций "ДТЭК Западэнерго" составила 417,163 млн гривен (что на 69,58 млн гривен больше стартовой стоимости). За 25% акций "Киевэнерго" уплачено 759,633 млн гривен.

Также Ornex приобрела 25% акций ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" за 143,81 млн гривен.

Как ранее заявляли в Фонде госимущества, приватизация украинских облэнерго является частью обязательств Украины перед МВФ.