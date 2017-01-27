Продуктовая корзина в Украине оказалась беднее, чем у соседей – эксперт

Речь идет об официальных потребительских корзинах, а не о потреблении продуктов

Продуктовая корзина украинцев оказалась беднее по сравнению с набором продуктов белорусов и россиянин. Об этом сообщил глава Ассоциации поставщиков розничных сетей Украины Алексей Дорошенко.

"Если сравнить потребительские корзины Украины, Беларуси и России, то наша оказывается наиболее бедной. Это официальные потребительские корзины, а не потребление продуктов, но это тоже печальная тема. Потребительские корзины всех указанных государств являются производными от советских норм, построены на единых принципах и значительно между собой не отличаются", – написал Дорошенко на своей странице в Facebook.

Продуктовая потребительская корзина состоит условно из 14 крупных категорий, среди которых хлебопродукты и крупы, овощи и бахчевые, молоко и молокопродукты, картофель.

"Украинец согласно корзине сможет потребить больше белоруса только молока и молокопродуктов. По сравнению с россиянами, мы больше должны потреблять только сухофруктов, так как у последних они вообще не предусмотрены, сахара и кондитерских изделий, а также куриных яиц. Общий вес годовой потребительской корзины украинцев согласно нормам должен составлять 652 кг и 220 куриных яиц, белоруса – 772 кг и 270 куриных яиц, россиянина – 808 кг и 210 яиц", – отметил Дорошенко.

По словам эксперта, по стоимости потребительской корзины, продукты питания должны составлять в Беларуси 51%, а в России – 50%. В Украине часть расходов на продукты питания среди всех расходов на промышленные товары и услуги не установлена.