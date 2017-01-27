Продуктовая корзина в Украине оказалась беднее, чем у соседей – эксперт

Сегодня, 12:42

Речь идет об официальных потребительских корзинах, а не о потреблении продуктов

Эксперты проанализировали продуктовые корзины украинцев, россиян и белорусов. Фото: Pixabay
Эксперты проанализировали продуктовые корзины украинцев, россиян и белорусов. Фото: Pixabay

Продуктовая корзина украинцев оказалась беднее по сравнению с набором продуктов белорусов и россиянин. Об этом сообщил глава Ассоциации поставщиков розничных сетей Украины Алексей Дорошенко.

"Если сравнить потребительские корзины Украины, Беларуси и России, то наша оказывается наиболее бедной. Это официальные потребительские корзины, а не потребление продуктов, но это тоже печальная тема. Потребительские корзины всех указанных государств являются производными от советских норм, построены на единых принципах и значительно между собой не отличаются", – написал Дорошенко на своей странице в Facebook.

Продуктовая потребительская корзина состоит условно из 14 крупных категорий, среди которых хлебопродукты и крупы, овощи и бахчевые, молоко и молокопродукты, картофель.

"Украинец согласно корзине сможет потребить больше белоруса только молока и молокопродуктов. По сравнению с россиянами, мы больше должны потреблять только сухофруктов, так как у последних они вообще не предусмотрены, сахара и кондитерских изделий, а также куриных яиц. Общий вес годовой потребительской корзины украинцев согласно нормам должен составлять 652 кг и 220 куриных яиц, белоруса – 772 кг и 270 куриных яиц, россиянина – 808 кг и 210 яиц", – отметил Дорошенко.

По словам эксперта, по стоимости потребительской корзины, продукты питания должны составлять в Беларуси 51%, а в России – 50%. В Украине часть расходов на продукты питания среди всех расходов на промышленные товары и услуги не установлена.
продукты, россия, Украина, Беларусь, потребительская корзина, продуктовая корзина

Вы сейчас просматриваете новость "Продуктовая корзина в Украине оказалась беднее, чем у соседей – эксперт". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнес

Молоко в Украине становится все дороже. Фото: Pixabay

В Украине стремительно растут цены на молоко: эксперты дали прогноз

Вчера, 08:17

Надои в стране падают, а покупатели стали употреблять меньше "молочки", сетуют специалисты

Крым

Еду в Крым не пустили. Фото: vitaportal.ru

В Крыму ищут украинскую еду

24 Января, 15:19

Россияне в поисках продуктов заглядывают в сумки и чемоданы

Здоровье

Капуста кале - настоящий чемпион по содержанию полезных веществ. Фото: instagram.com/natali8385

ТОП-10 самых полезных продуктов, которые должны быть в холодильнике

13 Января, 11:41

Ягоды помогают сердцу, жирная рыба делает вас счастливее, а овсянка снижает уровень "плохого" холестерина

Экономика

Как в 2017 году изменятся цены на продукты

15 Января, 21:19

От чего отказываться, на чем экономить, а на чем – нет – придется выбирать большинству украинцев

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования