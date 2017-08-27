Производители электромобилей превращают литий в "драгоценный" металл

Сейчас спрос на электромобили в мире в разы превышает предложение, и этот перекос сохранится еще несколько лет до тех пор, пока классические автопроизводители не наладят массовый выпуск собственных моделей экологических авто. По прогнозам Morgan Stanley, в 2020 г. 2,9% из прогнозируемых 99 млн новых авто мирового рынка придется на долю электрокаров. В 2025 г. показатель составит 9,4% из 102 млн новых авто.

Весь этот будущий наплыв электромобилей требует новых мощных батарей, а точнее лития – щелочного металла – для их создания. Ожидаемое стремительное увеличение спроса на литий в ближайшие несколько лет изменит весь глобальный сегмент его добычи и переработки, пишет "Деловая столица".

По расчетам аналитического агентства Benchmark, стоимость тонны карбоната лития в период 2017-2020 гг. вырастет до 13 тыс. долл. с сегодняшних 9 тыс. долл. А цена гидроксида лития, обеспечивающего большую продолжительность жизни и мощность батареи, повысится с текущих 14 тыс. долл. за тонну до 18 тыс. долл. в ближайшие три года.

Залежей лития в мире достаточно: по оценкам базирующейся в Германии химической группы Chemetall, глобальные запасы лития составляют 28 млн т (эквивалент 150 млн т карбоната лития). В прошлом году было добыто 35 тыс. т лития. Этого недостаточно, чтобы удовлетворить растущий спрос на металл.

Добывающие литий компании осознают, что будущие прибыли пока существуют лишь на бумаге, а чтобы их материализовать, необходимо меняться самим и изменять правила игры на литиевом рынке. Первое, что компании уже начали делать, – заключать долгосрочные контракты на поставки лития, чтобы иметь основания для привлечения дополнительных инвестиций для развития добывающих мощностей.

"Мы только утвердили среднесрочную стратегию по увеличению наших мощностей, которая основывается на росте будущих потребностей наших клиентов в сырье, – цитирует Reuters Тома Шнебергера, руководителя четвертой крупнейшей в мире литиевой компании FMC Lithium (США). – Приоритет номер один – добывать сырье в нужном количестве и высокого качества". В другой компании, входящей в топ-четверку, – чилийской Sociedad Quimica Y Minera (SQM) – также сообщили, что со следующего года переходят на долгосрочные контракты.

На глобальном литиевом рынке доминируют четыре компании, обеспечивающие 68% (или 78%, по оценкам Wood Mackenzie) производства эквивалента карбоната лития. "Топ-четверка сохранит свое доминирование еще лет пять, пока не появятся другие крупные игроки", – прогнозирует Джереми Кент из Allianz Global Investors, добавляя, что все они начинают активно наращивать мощности. Но за крупными игроками подтягиваются и мелкие.

Пока спрос на литий не достиг прогнозируемого пика, международные компании начали скупать по дешевке лицензии и права на разработку месторождений в странах, где есть залежи

Наращивание объемов добычи проходит параллельно с увеличением мощностей по непосредственному производству батарей. В этом году Tesla уже начала строительство специализированного завода в Австралии Gigafactory 1, который в год будет производить батареи общей мощностью 35 Гвт/ч. Аналогичный по объемам производства проект реализовывается в Германии местными компаниями. Объем инвестиций в строительство немецкого завода составит 1 млрд долларов. Деньги на проект собирает франкфуртский стартап TerraE Holding. Дальше всех, как обычно, идут китайцы. Согласно отчету Bloomberg к 2021 г. в Китае будет построено несколько заводов по производству литиевых батарей общей мощностью в 120 Гвт/ч. Этого достаточно, чтобы обеспечить батареями 1,5 млн электромобилей.

Литиевый бунт

Пока спрос на литий не достиг прогнозируемого пика, международные компании начали скупать по дешевке лицензии и права на разработку месторождений в странах, где есть залежи, но не производится добыча. Иногда такая хитрость проходит, как в Конго, иногда – нет, как в Чехии.

Австралийская компания European Metals обратилась к чешскому правительству с предложением начать разведку и последующую разработку месторождения возле города Чиновец. По оценкам компании, залежи лития в Чехии составляют 3% от мировых запасов. European Metals готова произвести 6 млн т эквивалента карбоната лития. Однако против планов компании восстали чешские коммунисты и несколько других политических партий, которые считают, что нельзя отдавать чешский литий в частные руки. По подсчетам активистов, австралийская компания заработает 80 млрд долл., если ей удастся реализовать проект в полном объеме, а из этих денег в бюджет страны попадут копейки.

Правительство Чехии прислушалось к возмущениям коммунистов и предложило European Metals пересмотреть условия сотрудничества.

По словам министра промышленности и торговли Иржи Гавличека, будет создано государственно-частное предприятие на базе компании Geomet, которая является чешским подразделением австралийской European Metals.

По данным отечественной геологоразведки, запасы руды, содержащей литий, составляют около 500 млн т, и по этому показателю Украина лидирует среди европейских стран. У нас есть три крупных месторождения: в Донецкой, Кировоградской и Закарпатской областях. Но в стране не ведется промышленная добыча лития, а потребность в металле удовлетворяется за счет импорта из России. Кстати, в России долгое время велись разработки месторождения в Мурманской области, но в последнее время добыча там прекратилась.

Интерес украинских предпринимателей к литию существует, и уже были попытки начать коммерческую добычу в Закарпатье и на Полоховском месторождении (Кировоградская обл.). В обоих случаях компании, заявившие о желании начать добычу, имели сомнительное происхождение и их связывали с лицами с коррупционным прошлым и настоящим. Дальше попыток получить лицензию на разработку дело не пошло.

При растущем спросе на литий на мировых рынках украинские залежи не останутся без внимания иностранных компаний, и рано или поздно следует ожидать заманчивых предложений с их стороны. Но Украина не опоздает, начав разработку месторождений своими силами в ближайшие несколько лет.