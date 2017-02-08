Путин ратифицировал соглашение о строительстве "Турецкого потока"

Сегодня, 01:44

Газопровод предназначается для поставок российского газа в Турцию и страны Евросоюза в обход Украины

Путин ратифицировал соглашение о строительстве &quot;Турецкого потока&quot; , фото trend.az
Путин ратифицировал соглашение о строительстве "Турецкого потока" , фото trend.az

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения РФ и Турции о строительстве газопровода "Турецкий поток", пишет ZN.ua.

"Ратифицировать соглашение между правительством России и правительством Турецкой Республики по проекту газопровода "Турецкий поток", подписанному в Стамбуле 16 октября 2016 года", – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации РФ во вторник, 7 февраля.

Российские СМИ утверждают, что строительство газопровода должно "существенно снизить риски", связанные с транзитом газа через территорию Украины.

Заместитель министра энергетики России Юрий Сентюрин заявил, что соглашение "предусматривает создание благоприятной нормативно-правовой базы, включая налоговые и таможенные режимы, для проектирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода".

"Турецкий поток" предназначается для поставок российского газа в Турцию и страны Европейского Союза в обход Украины после 2019 года.

Напомним, 10 октября Россия и Турция подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода "Турецкий поток". 2 декабря соглашении было ратифицировано парламентом Турции.

Российский "Газпром" и турецкая компания Botas подписали Меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода "Турецкий поток" еще 1 декабря 2014 года. Планируется, что газопровод пройдет 660 км в старом коридоре "Южного потока" и 250 км в новом коридоре в направлении европейской части Турции. Предполагается, что поставки газа по первой нитке газопровода будут целиком предназначены для турецкого рынка.
закон, строительство, Путин, газпром, поставки, газопровод, соглашение, рф, компания, меморандум, подписал, поставки газа, турецкий поток

Вы сейчас просматриваете новость "Путин ратифицировал соглашение о строительстве "Турецкого потока" ". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

РФ ратифицировала соглашение по "Турецкому потоку". Фото: пресс-служба "Газпрома"

Госдума России ратифицировала соглашение по "Турецкому потоку"

20 Января, 12:56

”Газпром” считает, что ”Турецкий поток” станет единственным маршрутом для поставок российского газа в  ЕС

Политика

Как сближение Турции с Россией сказывается на отношениях с Украиной

26 Декабря 2016, 08:00

Репортаж о том, почему турки обижены на Евросоюз и пошли на сближение с Москвой, как хотят налаживать отношения с Украиной и почему торговые отношения, в отличие от политических, продолжают развиваться

Экономика

Россия и Турция стоят газопровод. Фото: gazprom.ru

Россия вложит семь миллиардов евро в газопровод в обход Украины

20 Декабря 2016, 17:55

Деньги пойдут на строительство порского участка "Турецкого потока"

Экономика

Россия хочет провести газопровод в обход Украины

11 Декабря 2016, 23:13

После распада СССР Украине в наследство досталась одна из самых больших и уникальных газотранспортных систем

Экономика

"Газпром" договорился о строительстве "Турецкого потока". Фото: пресс-центр "Газпрома"

"Газпром" подписал контракт на строительство первой нитки "Турецкого потока"

8 Декабря 2016, 13:33

Ожидается, что прокладка газопровода в обход Украины начнется во втором полугодие 2017 года

Мир

Эрдоган развернут в сторону России и будет максимально пытаться получить из этого выгоду. Фото: AFP

"Турецкий поток" остается элементом шантажа

7 Декабря 2016, 07:30

Эрдоган подписал все документы по газопроводу, Йылдырым полетел в Москву за скидкой на газ

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования