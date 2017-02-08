Путин ратифицировал соглашение о строительстве "Турецкого потока"

Газопровод предназначается для поставок российского газа в Турцию и страны Евросоюза в обход Украины

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения РФ и Турции о строительстве газопровода "Турецкий поток", пишет ZN.ua.

"Ратифицировать соглашение между правительством России и правительством Турецкой Республики по проекту газопровода "Турецкий поток", подписанному в Стамбуле 16 октября 2016 года", – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации РФ во вторник, 7 февраля.

Российские СМИ утверждают, что строительство газопровода должно "существенно снизить риски", связанные с транзитом газа через территорию Украины.

Заместитель министра энергетики России Юрий Сентюрин заявил, что соглашение "предусматривает создание благоприятной нормативно-правовой базы, включая налоговые и таможенные режимы, для проектирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода".

"Турецкий поток" предназначается для поставок российского газа в Турцию и страны Европейского Союза в обход Украины после 2019 года.

Напомним, 10 октября Россия и Турция подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода "Турецкий поток". 2 декабря соглашении было ратифицировано парламентом Турции.

Российский "Газпром" и турецкая компания Botas подписали Меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода "Турецкий поток" еще 1 декабря 2014 года. Планируется, что газопровод пройдет 660 км в старом коридоре "Южного потока" и 250 км в новом коридоре в направлении европейской части Турции. Предполагается, что поставки газа по первой нитке газопровода будут целиком предназначены для турецкого рынка.





