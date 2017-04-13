Рада приняла закон о рынке электроэнергии в Украине

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4493 о рынке электроэнергии. "За" проголосовали 277 депутатов.

Законопроект предусматривает, что потребители получат возможность выбирать поставщика электроэнергии. При этом вводится ответственность для производителей электроэнергии из возобновляемых источников за поставки электроэнергии ниже заявленного уровня.

Документ внедряет в Украине нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

Такде предусматривается двухлетний переходной период с момента вступления его в силу на внедрение всех сегментов нового рынка, в том числе рынка двухсторонних договоров, рынка "на сутки вперед", внутрисуточного рынка, балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг. Предполагается, что рынок электроэнергии заработает ориентировочно с 2019 для промышленных потребителей, а впоследствии – и для конечных.

Ранее парламент отправлял документ на повторное второе чтение. Документ был принят в первом чтении еще 22 сентября 2016 года. Ко второму чтению подано свыше 1 100 правок.