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Рада случайно ликвидировала налоговую милицию – нардеп http://www.segodnya.ua/img/article/7871/86_main.1484129976.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/86_tn.1484129976.jpg Экономика Планировалось, что норма вступит в силу вместе с новым законом о создании финансовой полиции

Рада случайно ликвидировала налоговую милицию – нардеп

Сегодня, 12:18

Планировалось, что норма вступит в силу вместе с новым законом о создании финансовой полиции

Татьяна Острикова. Фото: Facebook
Татьяна Острикова. Фото: Facebook

Во вступившем в силу 1 января 2017 года Налоговом кодексе налоговая милиция оказалась ликвидированной. Об этом заявила народный депутат Татьяна Острикова.

"Поздравляю с тем, что налоговая милиция с 1 января 2017 года находится вне закона", – написала Острикова на своей странице в Facebook.

Так, раздел ХVІІІ-2 "Налоговая милиция" был исключен из Налогового кодекса, и норма действует с 1 января.

"Планировалось, что норма о ликвидации налоговой милиции вступит в силу вместе с новым законом о создании финансовой полиции, возможность принятия которого нынешним составом Рады близка к нулю. ...  Однако в законопроекте изменили номер пункта о налоговой полиции, а в переходных положениях, которые относятся к вступлению в силу соответствующих норм, номер изменить забыли. И выходит, что пункт 134 об исключении из Налогового кодекса раздела ХVІІІ – 2 "Налоговая милиция" вступил в силу", – написала Острикова.

Нардеп утверждает, что, таким образом, после 1 января, для деятельности налоговой милиции нет правовых оснований. Однако и сам орган в установленном порядке, в соответствии с законом не ликвидирован, его преемник не определен, уголовные дела и документы никому не переданы.

"Де-юре, правовой статус налоговой милиции сейчас – "вне закона". Де-факто, она не ликвидирована, сотрудники не уволены, производства не переданы, деятельность продолжается", – пояснила нардеп.

Острикова предлагает получить разъяснение о том, что это техническая ошибка и пункт 134 закона должен вступить в силу с соответствующим законом о создании финансовой полиции; либо внести изменения в Налоговый кодекс, пройдя через процедуру рассмотрения законопроекта, предусмотренную Законом Украины "О Регламенте". Третий вариант выхода из ситуации: одобрить закон о финансовой полиции, отмечает нардеп.
налоговая, налоговая милиция, Татьяна Острикова, острикова

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