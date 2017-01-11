Рада случайно ликвидировала налоговую милицию – нардеп

Планировалось, что норма вступит в силу вместе с новым законом о создании финансовой полиции

Во вступившем в силу 1 января 2017 года Налоговом кодексе налоговая милиция оказалась ликвидированной. Об этом заявила народный депутат Татьяна Острикова.

"Поздравляю с тем, что налоговая милиция с 1 января 2017 года находится вне закона", – написала Острикова на своей странице в Facebook.

Так, раздел ХVІІІ-2 "Налоговая милиция" был исключен из Налогового кодекса, и норма действует с 1 января.

"Планировалось, что норма о ликвидации налоговой милиции вступит в силу вместе с новым законом о создании финансовой полиции, возможность принятия которого нынешним составом Рады близка к нулю. ... Однако в законопроекте изменили номер пункта о налоговой полиции, а в переходных положениях, которые относятся к вступлению в силу соответствующих норм, номер изменить забыли. И выходит, что пункт 134 об исключении из Налогового кодекса раздела ХVІІІ – 2 "Налоговая милиция" вступил в силу", – написала Острикова.

Нардеп утверждает, что, таким образом, после 1 января, для деятельности налоговой милиции нет правовых оснований. Однако и сам орган в установленном порядке, в соответствии с законом не ликвидирован, его преемник не определен, уголовные дела и документы никому не переданы.

"Де-юре, правовой статус налоговой милиции сейчас – "вне закона". Де-факто, она не ликвидирована, сотрудники не уволены, производства не переданы, деятельность продолжается", – пояснила нардеп.

Острикова предлагает получить разъяснение о том, что это техническая ошибка и пункт 134 закона должен вступить в силу с соответствующим законом о создании финансовой полиции; либо внести изменения в Налоговый кодекс, пройдя через процедуру рассмотрения законопроекта, предусмотренную Законом Украины "О Регламенте". Третий вариант выхода из ситуации: одобрить закон о финансовой полиции, отмечает нардеп.