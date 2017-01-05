Разведка США заявила о наличии доказательств участия России в кибератаках

Соответствующий доклад все еще находится в работе у спецслужб США

Чиновники США, представляющие американскую разведку, заявили о наличии у них "неопровержимых доказательств" того, что Россия передавала через третьих лиц сайту WikiLeaks материалы, полученные в результате хакерских атак, сообщает Reuters.

Отмечается, что чиновники при этом не привели конкретных данных, а ограничились лишь указанием на то, что соответствующий доклад все еще находится в работе у спецслужб США. Имена чиновников Reuters не приводит.

Напомним, ранее сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн заявил, что возможные кибератаки РФ на политические организации США, которые могли повлиять на выборы американского президента, были "актом войны".

Избранный президент США Дональд Трамп в то же время подверг сомнению работу американских спецслужб в отношении возможных кибератак. Трамп на своей странице в Twitter назвал очень странным то, что брифинг, во время которого должны были сообщить подробности хакерских атак, был отложен со вторника на пятницу. Политик предположил, что спецслужбам требуется больше времени для сбора доказательств.