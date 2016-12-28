Реальная зарплата в Украине в ноябре выросла – Госстат

Больше всего зарплаты выросли в сфере госуправления и обороны, а самый высокий уровень зафиксирован в Киеве

Реальная заработная плата в Украине в ноябре 2016 года увеличилась на 8,4% по сравнению с ноябрем 2015 года, а по сравнению с октябрем-2016 уменьшилась на 0,7%. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат) в среду.

По ее данным, средняя номинальная заработная плата штатных работников в ноябре по сравнению с октябрем текущего года выросла на 1%, в годовом измерении – на 20,2%, составив 5406 грн, тогда как в октябре – 5350 грн, сентябре – 5358, августе – 5202 грн.

По данным статистического ведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в ноябре по сравнению с ноябрем-2015 наблюдался в городе Киеве (на 27,1%), Черновицкой (на 25%), Закарпатской (на 23,2%), Полтавской (на 22,3%), Черкасской (на 22,1%), Львовской (на 21,4%) и Киевской (на 20,6%) областях.

В Донецкой и Луганской областях (без учета части зоны проведения спецоперации на Донбассе) рост заработной платы составил 15,5% и 28,6% соответственно.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве (9008 грн), самый низкий – в Тернопольской области (3955 грн).

В ноябре-2016 по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года заработная плата возросла: