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Рева рассказал, повлияет ли на субсидии повышение "минималки" http://www.segodnya.ua/img/article/7819/72_main.1482402976.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/72_tn.1482402976.jpg Экономика В связи с повышением минимальных заработных плат семьи не будут тратить на коммунальные платежи все заработанные деньги, отметил министр

Рева рассказал, повлияет ли на субсидии повышение "минималки"

Сегодня, 12:32

В связи с повышением минимальных заработных плат семьи не будут тратить на коммунальные платежи все заработанные деньги, отметил министр

Субсидии останутся прежними. Фото: &quot;Сегодня&quot;
Субсидии останутся прежними. Фото: "Сегодня"

После повышения с 1 января 2017 года минимальной зарплаты до 3200 гривен, перерасчета субсидий до конца отопительного сезона не будет. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба Кабмина.

Он отметил, что, несмотря на увеличение доходов граждан в связи с повышением "минималки", расчеты по субсидиям на оплату коммунальных услуг пересматриваться не будут.

"До окончания отопительного сезона, до 30 апреля, субсидии не будут пересматриваться. Человек даже с большей заработной платой будет платить тот размер, который ему назначен", – подчеркнул министр

Также Андрей Рева отметил, что семьи в связи с повышением минимальных заработных плат не будут тратить на коммунальные платежи все заработанные деньги, поскольку субсидии будут рассчитываться по специальной формуле.

"Если семье прибавят, условно говоря, 500-600 гривен, то семья доплатит за жилищно-коммунальные услуги из этой суммы тоже определенный процент, где-то 100-120, до 150 гривен. Так, чтобы все 600 гривен, которые добавили, семья отдала за жилищно-коммунальные услуги, – такого не будет, формульный расчет говорит именно об этом", – добавил Рева.

Как сообщалось, Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет на 2016 год, увеличив объемы государственных субвенций местным бюджетам на предоставление льгот и жилых субсидий на 4,4 млрд гривен.

Напомним, в Украине уже с первого января следующего года минимальную зарплату повысят в два раза – с 1600 до 3200 гривен. В результате нововведения из бюджета придется дополнительно потратить 28 миллиардов гривен, при этом 5 миллиардов в Кабмине планируют сэкономить на субсидиантах – тем, кому субсидию подсчитали по минимальной зарплате, скидку в следующем году пересчитают.
министр, зарплаты, субсидии, коммунальные платежи, минимальная зарплата, Рева

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