России придется самой заплатить за "Северный поток – 2"

Российской энергетической компании "Газпром" придется самой оплачивать все расходы на строительство газопровода "Северный поток-2", поскольку австрийская компания OMV и другие европейские партнеры отказались участвовать в финансировании проекта. Об этом сообщает немецкое издание Der Standard.

Как отмечает издание, теперь "Газпрому" придется потратить на реализацию "Северного потока-2" вдвое больше — до 1 млрд 750 млн долларов. И поскольку расходы не могут быть покрыты за счет денежного потока, долговая нагрузка компании значительно возрастает.

"Газпром" собирался осуществлять проект "Северный поток-2" вместе с европейскими компаниями Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall, сохранив за собой 50%+1 акцию. Однако после того, как польский антимонопольный регулятор наложил вето на такое объединение, они отказались от участия в проекте и изначальную схему осуществить не удалось.

Как отмечает издание, рост расходов на "Северный поток-2" может ухудшить и без того непростую ситуацию, в которой находится "Газпром".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Карта: "Газпром"

Как заявлял зампред правления "Газпрома" Александр Медведев, капитальные затраты на "Северный поток-2" ожидаются на уровне 8 миллиардов евро, однако вместе со стоимостью заимствований сумма может достичь 9,9 миллиарда евро, и сообщал, что компания рассчитывает на подписание соглашений по финансированию "Северного потока-2" до конца года.