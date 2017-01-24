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Россия может остаться без новых смартфонов из-за санкций США http://www.segodnya.ua/img/article/7911/63_main.1485249883.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/63_tn.1485249883.jpg Экономика Санкции, введенные Обамой против ФСБ, могут ударить по американским поставщикам и российскому рынку электроники, считают эксперты

Россия может остаться без новых смартфонов из-за санкций США

Сегодня, 11:24

Санкции, введенные Обамой против ФСБ, могут ударить по американским поставщикам и российскому рынку электроники, считают эксперты

Санкции США против ФСБ зацепили американские компании и могут оставить РФ без новинок электроники. Фото: архив
Санкции США против ФСБ зацепили американские компании и могут оставить РФ без новинок электроники. Фото: архив

Санкции США против Федеральной службы безопасности России (ФСБ) могут иметь неожиданные последствия как для американского бизнеса, так и для российского потребителя. Об этом пишет РБК.

Рынок электроники России может пострадать от санкций, введенных бывшим президентом Бараком Обамой в самом конце 2016 годав связи с тем, что ФСБ отвечает за разрешения на ввоз технологий в РФ.

Дело в том, что, согласно российскому законодательству, ввоз в Россию любых устройств с функцией шифрования – а это и мобильные телефоны, и планшеты, и даже обычные беспроводные мыши, – подлежит обязательному согласованию с ФСБ (т.н. нотификации), но американским поставщикам теперь запрещено любое коммерческое взаимодействие с российской спецслужбой.

О риске административных контактов с ФСБ своих клиентов предупредили, например, юристы Baker McKenzie.

"Поскольку ФСБ выполняет определенные административные функции, такие как рассмотрение и одобрение коммерческих шифровальных продуктов для импорта и распространения в России, эффект для определенных американских компаний и лиц, ведущих бизнес в России, может быть существенным", – пишут юристы Baker McKenzie, добавляя, что технологическим компаниям США теперь может понадобиться обращаться за разрешением к службе по санкциям Минфина США (OFAC), чтобы подавать соответствующие документы в ФСБ.

Зачем нужна нотификация в ФСБ?

Санкции OFAC, запретившие американским компаниям взаимодействовать с ФСБ, потенциально затрагивают очень большое число американских предприятий – "практически всю индустрию", утверждает источник в отрасли международного юридического консалтинга.

По его словам, эта информация активно обсуждается участниками рынка, "вся индустрия об этом прекрасно знает".

Представитель крупного зарубежного производителя телефонов, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что менеджеры их штаб-квартиры сейчас анализируют ситуацию. Он пояснил, что без получения нотификации ФСБ новая модель смартфона или другого устройства, содержащего модуль шифрования, не может поставляться на российский рынок.

"Чтобы получить нотификацию, мы отправляем в ФСБ заявку, в которой содержится информация о весе, размере устройства, алгоритме шифрования модулей Wi-Fi, Bluetooth и GSM (беспроводные технологии передачи данных, – Ред.), о том, на какой операционной системе оно работает", — перечисляет источник.

Побочный эффект для американских компаний

Запрет на взаимодействие с ФСБ может стать проблемой для американского бизнеса, рассказал глава вашингтонской юрфирмы Ferrari and Associates, специализирующейся на санкциях, Эрих Феррари.

"На мой взгляд, OFAC может вскоре выдать генеральную лицензию на взаимодействие с ФСБ или дать разъяснения по введенным запретам, если служба уже этого не предусмотрела", — говорит он.

Клиф Бернс из Bryan Cave считает, что такие последствия для американских поставщиков – непреднамеренный эффект санкций.

"Вероятно, OFAC, внося в санкционный список ФСБ, не стремилась преднамеренно к такому эффекту, как создание помех для американских компаний при экспорте в Россию криптографических продуктов, поэтому есть определенный шанс, что впоследствии будет выпущена генеральная лицензия, разрешающая американским компаниям взаимодействие с ФСБ в пределах получения разрешительной документации", – пояснил Бернс.

Прецедент

В конце 2016 года OFAC издала генеральную лицензию, разрешившую американским компаниям вести дела с ФАУ "Главгосэкспертиза России" на всей территории России, кроме Крыма. Главгосэкспертиза была внесена в санкционный список OFAC в сентябре из-за участия в проекте Керченского моста. Как сообщил глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Алексис Родзянко, палата лоббировала для нее исключение.

Кто еще запретил контакты с ФСБ

Сейчас ситуацию осложняет тот факт, что в начале января 2017 года в свой санкционный список Entity List Федеральную службу безопасности добавило и бюро по индустрии и безопасности (BIS), специальное подразделение Минторга США. Санкции по линии BIS запрещают любой экспорт американских товаров, программного обеспечения и услуг для ФСБ (даже если поставщик – не американская компания).

Вместе с тем, поскольку при подаче нотификаций компании раскрывают перед ФСБ определенную техническую информацию о шифровальных продуктах, это может считаться запрещенной передачей технологий и требовать отдельных разрешений BIS, пояснил Бернс.

Напомним, в конце 2016 года на прощание 44-й президент США Барак Обама закрепил минимум на год санкции против России, Ирана, Кубы, Ливии, Зимбабве и Венесуэлы.

При этом в интервью американскому изданию Wall Street Journal в середине января президент США Дональд Трамп заявил, что сохранит санкции в отношении России "по крайней мере на какое-то время". Для их отмены, по словам миллиардера, необходимо, чтобы Москва доказала свою пользу в борьбе с терроризмом, а также в достижении других целей, которые важны для США.
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