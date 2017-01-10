Россия нашла рычаг давления в газовой войне с Беларусью

Россия планирует сократить поставки нефти в Беларусь до 4 млн тонн в первом квартале 2017 года после того, как сторонам так и не удалось до конца 2016 года достичь согласия в решении газового спора. Об этом пишет российский "Коммерсант".

Изначально график подразумевал экспорт 4,5 млн т нефти в квартал, но теперь Москва может сократить поставки черного золота, чтобы побудить Минск погасить более 400 млн долларов долга за газ.

При этом в Минске надеются, что спорные вопросы удастся решить до завершения первого квартала.

Напомним, Москва и Минск так и не смогли до конца 2016 года договориться по вопросам погашения Беларусью долга за российский газ.

Задолженность накапливается с января прошлого года, когда Беларусь, требуя снижения стоимости сырья, стала платить меньше в одностороннем порядке, и к концу ноября долг, по мнению российской стороны, составлял около 425 млн долларов.

Тем временем Москва связала газовый вопрос с поставками нефти, сократив их с обещанных 5, 3 млн тонн в квартал сначала до 3,5 млн тонн, а в октябре-декабре до 3 млн тонн.