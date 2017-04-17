Россия понесла потери в "помидорной войне" с Турцией

Анкара при этом сумела переориентировать экспортные потоки в другие страны

Торговая война с Анкарой стоила Москве 1,3-1,5 млрд долларов, а российские потребители лишились возможности приобретать дешевые турецкие овощи. Такой вывод содержится в мониторинге экономической ситуации, подготовленном Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), Институтом Гайдара и Всероссийской академией внешней торговли (ВАВТ).

Эксперты отметили, что из-за продэмбарго Россия потеряла от 1,3 до 1,5 млрд долларов, так как Турция в ответ ввела пошлины на поставки ряда российской продукции. При этом Анкара сумела переориентировать экспортные потоки в том числе в те страны, которые имеют с Россией особые торговые режимы.

Так, поставки в Беларусь выросли более чем в семь раз, в Казахстан – в 12,2 раза, в Азербайджан – в 54,1 раза. В то же время в России местные производители помидоров и огурцов получили нишу на рынке размером 0,5 млрд долларов.

Напомним, отношения между Россией и Турцией накалились после того, как 24 ноября 2015 года турецкие истребители ликвидировали нарушивший воздушное пространство страны российский самолет Су-24, бомбивший приграничные районы в Сирии.

Правительство РФ ввело запрет на ввоз следующих продуктов из Турции: части тушек и субпродукты кур домашних, замороженные, части тушек и субпродукты индеек, замороженные, томаты, лук, капуста, огурцы, гвоздики, апельсины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, сливы, земляника, а также соль.

В середине 2015 года отношения начали налаживаться, а санкции стали смягчаться, при этом помидоры и огурцы по-прежнему остаются под действием эмбарго.