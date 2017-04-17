Россия понесла потери в "помидорной войне" с Турцией

Сегодня, 15:13

Анкара при этом сумела переориентировать экспортные потоки в другие страны

Турецкие помидоры все еще под запретом в РФ
Турецкие помидоры все еще под запретом в РФ. Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

Торговая война с Анкарой стоила Москве 1,3-1,5 млрд долларов, а российские потребители лишились возможности приобретать дешевые турецкие овощи. Такой вывод содержится в мониторинге экономической ситуации, подготовленном Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), Институтом Гайдара и Всероссийской академией внешней торговли (ВАВТ).

Эксперты отметили, что из-за продэмбарго Россия потеряла от 1,3 до 1,5 млрд долларов, так как Турция в ответ ввела пошлины на поставки ряда российской продукции. При этом Анкара сумела переориентировать экспортные потоки в том числе в те страны, которые имеют с Россией особые торговые режимы.

Так, поставки в Беларусь выросли более чем в семь раз, в Казахстан – в 12,2 раза, в Азербайджан – в 54,1 раза. В то же время в России местные производители помидоров и огурцов получили нишу на рынке размером 0,5 млрд долларов.

Напомним, отношения между Россией и Турцией накалились после того, как 24 ноября 2015 года турецкие истребители ликвидировали нарушивший воздушное пространство страны российский самолет Су-24, бомбивший приграничные районы в Сирии.

Правительство РФ ввело запрет на ввоз следующих продуктов из Турции: части тушек и субпродукты кур домашних, замороженные, части тушек и субпродукты индеек, замороженные, томаты, лук, капуста, огурцы, гвоздики, апельсины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, сливы, земляника, а также соль.

В середине 2015 года отношения начали налаживаться, а санкции стали смягчаться, при этом помидоры и огурцы по-прежнему остаются под действием эмбарго.
россия, Турция, пошлины, санкции, эмбарго, торговая война, помидоры, помидорная война

Вы сейчас просматриваете новость "Россия понесла потери в "помидорной войне" с Турцией". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Lenta.ru, Зеркало недели

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Санкции прока расширять не будут. Фото: архив

Берлин заблокировал предложение Лондона ввести новые санкции против РФ - СМИ

11 Апреля, 13:37

Как отмечается, Германия и еще ряд стран ЕС предлагают сначала провести полномасштабное расследование данных о применении химоружия в Сирии

Мир

Жан-Марк Эйро. Фото: AFP

Главы МИД стран G7 не договорились о новых санкциях против РФ – МИД Франции

11 Апреля, 13:26

По словам Эро, министры, обсуждая сирийскую тему, согласились, что будущее Сирии не должно быть связано с президентом Башаром Асадом

Экономика

Гройсман выступил за законность в решении проблемы с росбанками

Ситуация с российскими банками в Украине находится под контролем - Гройсман

11 Апреля, 12:54

Премьер отметил, что понимает отношение украинцев к банкам страны-агрессора

Мир

Джастин Трюдо. Фото: mashable.com

Канада готова расширить санкции против России - Трюдо

11 Апреля, 08:52

Премьер-министр Канады заявил, что следует поставить Россию в известность об ее ответственности за кровавые действия режима Асада

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования