Россия стремительно теряет золотовалютные резервы
Объем "запасов" ЦБ РФ откатился до весеннего уровня
Золотовалютные резервы России за неделю с 9 по 16 декабря упали на восемь миллиардов долларов, или более чем на два процента. Их объем теперь составляет 379 миллиардов долларов.
Размер резервов снизился до минимума с 1 марта 2016 года, тогда он составлял 380,5 миллиарда долларов.
По итогам ноября золотовалютные резервы России упали на 5,5 миллиарда долларов.
В середине прошлого года первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил, что Банк России планирует увеличить объем международных резервов России до 500 миллиардов долларов в течение трех-пяти лет.
Резервы использовались Центробанком РФ для поддержания курса рубля. Они тратились на валютные интервенции. В ноябре 2014 года регулятор отпустил рубль в свободное плавание и перестал тратить резервы. В начале 2014 года они достигали 510,5 миллиарда долларов.
Международные (или золотовалютные) резервы — это активы в иностранной валюте, золоте и специальных правах заимствования. Исторического максимума в России они достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.
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