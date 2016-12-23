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Россия стремительно теряет золотовалютные резервы http://www.segodnya.ua/img/article/7820/99_main.1482416337.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/99_tn.1482416337.jpg Экономика Объем "запасов" ЦБ РФ откатился до весеннего уровня

Россия стремительно теряет золотовалютные резервы

Сегодня, 08:20

Объем "запасов" ЦБ РФ откатился до весеннего уровня

Золотовалютные резервы РФ упали. Фото из архива
Золотовалютные резервы РФ упали. Фото из архива

Золотовалютные резервы России за неделю с 9 по 16 декабря упали на восемь миллиардов долларов, или более чем на два процента. Их объем теперь составляет 379 миллиардов долларов. 

Размер резервов снизился до минимума с 1 марта 2016 года, тогда он составлял 380,5 миллиарда долларов.

По итогам ноября золотовалютные резервы России упали на 5,5 миллиарда долларов.

В середине прошлого года первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил, что Банк России планирует увеличить объем международных резервов России до 500 миллиардов долларов в течение трех-пяти лет.

Резервы использовались Центробанком РФ для поддержания курса рубля. Они тратились на валютные интервенции. В ноябре 2014 года регулятор отпустил рубль в свободное плавание и перестал тратить резервы. В начале 2014 года они достигали 510,5 миллиарда долларов.

Международные (или золотовалютные) резервы — это активы в иностранной валюте, золоте и специальных правах заимствования. Исторического максимума в России они достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.
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