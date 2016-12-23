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Россия забраковала мандарины из Турции http://www.segodnya.ua/img/article/7824/12_main.1482490744.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/12_tn.1482490744.jpg Экономика Россельхознадзор объяснил, что в фруктах обнаружились личинки

Россия забраковала мандарины из Турции

Сегодня, 12:57

Россельхознадзор объяснил, что в фруктах обнаружились личинки

В Россию не пустили крупную партию турецких мандаринов. Фото: Pixabay
В Россию не пустили крупную партию турецких мандаринов. Фото: Pixabay

Специалисты Россельхознадзора запретили ввоз в Россию крупной партии мандаринов из Турции, в которых были обнаружены личинки плодовой мухи. Отмечается, что найденные личинки являются карантинным объектом в России.

Кроме того, Россельхознадзор ожидает принятия решения по возобновлению поставок турецких овощей 26-27 декабря, заявил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

Ранее, в ноябре, сообщалось, что Россельхознадзор рассматривает для допуска на российский рынок только крупных производителей сельхозпродукции Турции.

Напомним, 11 октября российское правительство исключило из перечня продуктов, ввоз которых запрещен в страну из Турции, апельсины, мандарины, абрикосы, персики, сливы и терн. Таким образом, под запретом остались виноград, яблоки, груши, земляника и клубника, томаты, репчатый лук и лук шалот, цветная капуста, брокколи, огурцы, тушки и субпродукты домашних кур и индеек, соль и гвоздика.

10 октября президент России Владимир Путин после встречи в Стамбуле с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что правительство России приняло решение допустить на российский рынок целую группу турецких сельхозтоваров.

В ноябре 2015 года Россия запретила ввозить из Турции целый ряд овощей, фруктов и ягод.
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Источники:

ТАСС, РИА Новости

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