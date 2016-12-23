Россия забраковала мандарины из Турции

Россельхознадзор объяснил, что в фруктах обнаружились личинки

Специалисты Россельхознадзора запретили ввоз в Россию крупной партии мандаринов из Турции, в которых были обнаружены личинки плодовой мухи. Отмечается, что найденные личинки являются карантинным объектом в России.

Кроме того, Россельхознадзор ожидает принятия решения по возобновлению поставок турецких овощей 26-27 декабря, заявил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

Ранее, в ноябре, сообщалось, что Россельхознадзор рассматривает для допуска на российский рынок только крупных производителей сельхозпродукции Турции.

Напомним, 11 октября российское правительство исключило из перечня продуктов, ввоз которых запрещен в страну из Турции, апельсины, мандарины, абрикосы, персики, сливы и терн. Таким образом, под запретом остались виноград, яблоки, груши, земляника и клубника, томаты, репчатый лук и лук шалот, цветная капуста, брокколи, огурцы, тушки и субпродукты домашних кур и индеек, соль и гвоздика.

10 октября президент России Владимир Путин после встречи в Стамбуле с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что правительство России приняло решение допустить на российский рынок целую группу турецких сельхозтоваров.

В ноябре 2015 года Россия запретила ввозить из Турции целый ряд овощей, фруктов и ягод.