Россия запретила поставки говядины из Беларуси

Россия подозревает, что мясо в действительности производилось в странах Запада и Украине

Россия запретила поставки говядины и субпродуктов из Минской области Белоруссии начиная с 6 февраля после очередного обострения отношений между двумя странами. Об этом сообщает "ТАСС".

Запрет введен в связи с подозрениями в том, что мясо, оформленное как происходящее из этого региона, в действительности производилось Европе и Украине и затем поставлялось в Россию под видом белорусского.

Напомним, в августе 2014 года Россия запретила импорт из стран, которые ввели против нее санкции в связи с аннексией Крыма и поддержкой боевиков на Донбассе.

Как сообщалось, 1 февраля Россия восстановила пограничный контроль с Белоруссией в ответ на безвиз для ЕС и США. Директор ФСБ России Александр Бортников поручил установить пограничную зону в приграничных регионах – Смоленской, Брянской и Псковской областях.

В ответ МИД Белоруссии назвал этот шаг нарушением существующих между странами договоренностей.

Напомним, 9 января президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который позволит гражданам 80 стран, в том числе США и всех государств ЕС, находиться в стране без визы в течение пяти дней. Воспользоваться новым правилом смогут только те, кто прибыл в Белоруссию через международный аэропорт Минска.