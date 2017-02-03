Россия запретила поставки говядины из Беларуси

Сегодня, 22:29

Россия подозревает, что мясо в действительности производилось в странах Запада и Украине

Россия запретила поставки говядины из Беларуси, фото Sputnik Беларусь
Россия запретила поставки говядины из Беларуси, фото Sputnik Беларусь

Россия запретила поставки говядины и субпродуктов из Минской области Белоруссии начиная с 6 февраля после очередного обострения отношений между двумя странами. Об этом сообщает "ТАСС".

Запрет введен в связи с подозрениями в том, что мясо, оформленное как происходящее из этого региона, в действительности производилось Европе и Украине и затем поставлялось в Россию под видом белорусского.

Напомним, в августе 2014 года Россия запретила импорт из стран, которые ввели против нее санкции в связи с аннексией Крыма и поддержкой боевиков на Донбассе. 

Как сообщалось, 1 февраля Россия восстановила пограничный контроль с Белоруссией в ответ на безвиз для ЕС и США. Директор ФСБ России Александр Бортников поручил установить пограничную зону в приграничных регионах – Смоленской, Брянской и Псковской областях. 

В ответ МИД Белоруссии назвал этот шаг нарушением существующих между странами договоренностей. 

Напомним, 9 января президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который позволит гражданам 80 стран, в том числе США и всех государств ЕС, находиться в стране без визы в течение пяти дней. Воспользоваться новым правилом смогут только те, кто прибыл в Белоруссию через международный аэропорт Минска.
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