Рост "минималки" в Украине подстегнет инфляцию – НБУ

Повышение минимальной зарплаты в Украине вдвое – до 3200 грн – подстегнет рост цен, однако это не помешает Национальному банку (НБУ) достичь поставленных целей по уровню инфляции, заявил замглавы НБУ Олег Чурий в интервью "Лига.net".

"По инфляции в 2017 году у нас остается та же цель – 8% плюс-минус 2%. Повышение минималки имеет двоякий эффект. С одной стороны, оно позитивно повлияет на рост ВВП, по нашим оценкам, на 0,5%, с другой – увеличит инфляцию на 1%. Это один из факторов, который отразится на нашей монетарной политике. ... Но даже с повышением минималки мы попадаем в нашу цель 8% плюс-минус 2%", – отметил Чурий.

Напомним, в 2016 году потребительская инфляция в Украине упала – в декабре она составляла 12,4%.