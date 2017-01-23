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Рост "минималки" в Украине подстегнет инфляцию – НБУ http://www.segodnya.ua/img/article/7909/35_main.1485180866.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/35_tn.1485180866.jpg Экономика Повышение цен в стране все равно замедлится, уверены в Нацбанке 

Рост "минималки" в Украине подстегнет инфляцию – НБУ

Сегодня, 16:13

Повышение цен в стране все равно замедлится, уверены в Нацбанке 

Повышение минимальной зарплаты немного повлияет на инфляцию
Повышение минимальной зарплаты немного повлияет на инфляцию. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Повышение минимальной зарплаты в Украине вдвое – до 3200 грн – подстегнет рост цен, однако это не помешает Национальному банку (НБУ) достичь поставленных целей по уровню инфляции, заявил замглавы НБУ Олег Чурий в интервью "Лига.net".

"По инфляции в 2017 году у нас остается та же цель – 8% плюс-минус 2%. Повышение минималки имеет двоякий эффект. С одной стороны, оно позитивно повлияет на рост ВВП, по нашим оценкам, на 0,5%, с другой – увеличит инфляцию на 1%. Это один из факторов, который отразится на нашей монетарной политике. ... Но даже с повышением минималки мы попадаем в нашу цель 8% плюс-минус 2%", – отметил Чурий.

Напомним, в 2016 году потребительская инфляция в Украине упала – в декабре она составляла 12,4%. 
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