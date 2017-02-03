Рост "минималки" в Украине повысит безработицу – НБУ

Сегодня, 14:24

Больше всего сотрудников уволит малый и средний бизнес, прогнозирует регулятор

Безработица в Украине может вырасти. Фото: Pixabay
Безработица в Украине может вырасти. Фото: Pixabay

В Украине в 2017 году могут быть уволены около 630 тысяч человек вследствие повышения вдвое минимальной зарплаты. Такие данные приводит Национальный банк Украины в инфляционном отчете. 

"Общая численность работников формального сектора экономики в 2017 году сократится на 9% по сравнению с 2016 годом. Вклад сокращения за счет повышения минимальной зарплаты составит 5.4 процентного пункта, или около 630 тысяч человек", – подчеркивают в НБУ.

В первую очередь, снижение занятости произойдет за счет малых и средних предприятий и физлиц – предпринимателей из-за роста единого соцвзноса, прогнозируют в НБУ. 

В целом же, по оценкам НБУ, занятость сократится на 5 процентрных пунктов по сравнению с 2016 годом, что будет соответствовать 10%-ной безработице.

Напомним, в том же инфляционном отчете НБУ отмечает, что замедление инфляции в Украине "притормозит" из-за повышения минимальной зарплаты.
нбу, минимальная зарплата, минималка

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"Сегодня"

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