Рост "минималки" в Украине повысит безработицу – НБУ

Больше всего сотрудников уволит малый и средний бизнес, прогнозирует регулятор

В Украине в 2017 году могут быть уволены около 630 тысяч человек вследствие повышения вдвое минимальной зарплаты. Такие данные приводит Национальный банк Украины в инфляционном отчете.

"Общая численность работников формального сектора экономики в 2017 году сократится на 9% по сравнению с 2016 годом. Вклад сокращения за счет повышения минимальной зарплаты составит 5.4 процентного пункта, или около 630 тысяч человек", – подчеркивают в НБУ.

В первую очередь, снижение занятости произойдет за счет малых и средних предприятий и физлиц – предпринимателей из-за роста единого соцвзноса, прогнозируют в НБУ.

В целом же, по оценкам НБУ, занятость сократится на 5 процентрных пунктов по сравнению с 2016 годом, что будет соответствовать 10%-ной безработице.

Напомним, в том же инфляционном отчете НБУ отмечает, что замедление инфляции в Украине "притормозит" из-за повышения минимальной зарплаты.