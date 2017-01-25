Розенко пояснил, почему в Украине маленькие пенсии

Сегодня, 12:20

Пенсионеры могли бы получать вдвое больше, если бы источник пенсий был из всех трех пенсионных систем, действующих в Украине

Павел Розенко. Фото: kmu.gov.ua
Павел Розенко. Фото: kmu.gov.ua

Украинцы получают пенсию в два раза меньшую, чем могли бы получать, а ее размер также сильно зависит от уплаты налогов гражданами страны, которые не выплачиваются полностью, либо не в полном объеме. Об этом рассказал в эфире телеканала NewsOne вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Он пояснил, что пенсионеры могли бы получать вдвое больше, если бы источник пенсий был из всех трех пенсионных систем. А на данный момент поступления идут лишь из солидарной системы.

"То есть люди получают в два раза меньшую пенсию, чем мог получать при работающих трех системах. То есть солидарная система, из которой идет 60% средств на пенсии, накопительная система (30%) и негосударственное пенсионное страхование (10%)", – пояснил Розенко и добавил, что в данном контексте нет смысла повышать пенсионный возраст.

Относительно повышения пенсий, то, по словам Розенко, это произойдет после того, как каждый работающий украинец начнет в полном объеме платить все необходимые налоги.

"Мы понимаем, что пенсионеры не могут прожить на свою пенсию", – констатировал вице-премьер.

Как сообщалось, тысячи украинцев могут остаться без пенсий и субсидий. Министерство финансов в прошлом году провело масштабную верификацию получателей всех социальных выплат. На этом чиновники планировали сэкономить около пяти миллиардов бюджетных гривен. По итогам работы в Минфине рекомендовали прекратить выплаты 1,5 миллионам человек.
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