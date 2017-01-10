Розенко признал несправедливость пенсионных выплат в Украине

"Осовременивание" пенсий является одним из приоритетных проектов правительства, однако на его реализацию нужно дополнительно от 30 до 40 млрд грн. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в интервью "Радио Свобода".

"Безусловно, несправедливость в выходе на пенсию у нас есть. И этот вопрос так называемого "осовременивания" пенсии. На сегодняшний день я могу сказать, что это будет один из первых проектов правительства, которые мы будем стараться реализовать в социальной сфере в 2017 году. На осовременивание пенсий нам нужно дополнительно от 30 до 40 млрд грн в зависимости от механизмов осовременивания – сейчас у нас есть две модели", – рассказал Розенко.

По его словам, Кабмин рассчитывает на позитивный для Пенсионного фонда эффект от повышения "минималки".

"Пы очень рассчитываем на легализацию, на то, что повышение минимальной зарплаты до 3200 грн даст нам дополнительный ресурс в Пенсионный фонд. Мы его направим в первую очередь как раз на осовременивание, чтобы выровнять ситуацию в условиях пенсионного обеспечения тех людей, которые выходили на пенсию 7, 10, 15 лет назад, и людей, которые выходят на пенсию сегодня", – пояснил Розенко.

"Несправедливость есть. Мы об этом знаем. И опять-таки говорю, что программа осовременивания записана в планах правительства", – подытожил вице-премьер.

Напомним, с 1 января 2017 года в Украине выросла минимальная зарплата – до 3200 грн. Вслед за "минималкой" Кабмин в новом году обещает поднять и пенсии — в среднем на 300 грн. "Сегодня" уже выяснила, кому именно повысят выплаты и на сколько, а также хватит ли на это средств в бюджете.